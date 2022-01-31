Байден заявил о готовности Запада обсудить с Россией ее обеспокоенности

Вашингтон, 31 января. Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией ее обеспокоенности, если Москва открыта к аналогичным действиям, заявил американский президент Джо Байден.

Так глава Белого дома прокомментировал предстоящее заседание в Совете Безопасности ООН, которое будет посвящено ситуации вокруг Украины.

«Если Россия искренна по поводу готовности решать наши взаимные обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие», — заявил Байден.

Американский лидер добавил, что если Россия решится «атаковать» Украину, то Москва столкнется с тяжелыми последствиями.

Совбез ООН до этого проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Стороны обсудят проблемы Киева 18 февраля.

Журналисты Financial Times ранее сообщили, что в США подготовили санкции против приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц. Ограничения могут ввести из-за ситуации на Украине, пишет НСН.