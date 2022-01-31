Соловьев рассказал, почему Украина начала обстреливать Донбасс оружием НАТО

США необходимо ввергнуть Россию в войну с Украиной, чтобы оправдать свое продвижение на Восток. Поэтому они завезли на Украину боеприпасы и оружие, и подталкивают Киев к обстрелам Донбасса. Такое мнение в беседе с ФАН высказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Накануне ВСУ обстреляли населенный пункт неподконтрольной им территории Еленовку, применив шестидесятимиллиметровые минометы образца НАТО. Около десятка мин разорвались в черте поселка.

Общественный деятель Иван Соловьев обратил внимание, что информационная кампания Запада с заявлениями о том, что Россия, якобы, уже почти «напала» на Украину, и действия, направленные вразрез своим заявлениям как со стороны Вашингтона, так и со стороны Киева, очевидны. НАТО накачивает Украину оружием, и всячески подталкивает к провокациям в надежде, что Россия, все-таки, сорвется и даст им повод обвинить Москву во «вторжении» и «применении силы».

«Все разговоры о выдуманной российской угрозе — лицемерие и попытка создать повод для осуществления собственных преступных планов. Ангажированные европейские и американские средства массовой информации усиленно ищут «знаки войны», которую якобы развязала Москва против Киева. Для этого, так называемые «миротворцы» накачали в короткий срок Украину оружием, вместо того, чтобы просто потребовать от президента страны Зеленского соблюдать Минские соглашения», — заметил правозащитник.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Собеседник ФАН напомнил, что Донецкая и Луганская области после государственного переворота 2014 года не захотели подчиниться управляемому извне новому правительству, и поэтому сегодня Донбасс — фантомная боль Киева. Общественный деятель отметил, что уже семь лет Вашингтон пытается развязать войну с Россией, оставшись при этом в стороне.

«Россия не была и не является стороной конфликта гражданской войны на юго-востоке Украины. Соединенные Штаты сделали бывшую союзную республику орудием борьбы против России. Для достижения своих целей Вашингтон идет на крайние подлости: заложниками амбиций США стали невинные жители Донбасса. Расчет на то, что Россия своих не бросает. Если открытое столкновение России с Украиной все-таки произойдет, главным приобретателем выгоды станут Соединенные Штаты, они смогут придать видимость легитимности продвижения войск НАТО к нашим границам», — добавил доктор юридических наук.

Иван Соловьев выразил надежду, что усилия России, а также инстинкт самосохранения со стороны представителей Украины, не позволят ситуации скатиться в кровавый хаос.

Раннее ФАН рассказал о смысле слов Александра Лукашенко о единой для братских народов купели Крещения. Накануне резидент Белоруссии заявил, что необходимо вернуть Украину в лоно славянства.