Меган Маркл и принц Гарри осудили Spotify за фейки о COVID-19

Лос-Анджелес, 31 января. Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл выразили озабоченность из-за распространения на сервисе Spotify недостоверной информации о коронавирусе.

По мнению бывшей актрисы и ее супруга, миллионы людей ежедневно испытывают на себе негативное влияние фейков. Заявление герцогов распространил пресс-секретарь фонда Archewell.

«Мы по-прежнему выражаем обеспокоенность Spotify, чтобы сервис гарантировал изменения в работе платформы. Мы надеемся, что Spotify учтет это и намерены продолжать нашу совместную работу», – говорится в сообщении.

Недовольство контентом Spotify угрожает контракту Archewell и Spotify по производству подкастов. Согласно сделке, фонд готовит программы с участием Маркл и принца Гарри.

Ранее сообщалось, что Маркл решила завести новые знакомства в Голливуде. Вместе с супругом они сходили на ужин в компании звезд нового «Человека-паука» — Тома Холланда и Зендеи.