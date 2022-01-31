За последние восемь лет Центральноафриканская Республика из раздираемого войной государства превратилась в демократичную страну. Стратегические решения правительства вернули ЦАР на путь процветания и дали местному населению шанс на светлое будущее.

Однако подобные перемены могли произойти значительно раньше, если бы в 2014 году на территории страны не появились сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН. Несмотря на заявленные благородные цели, они ничего не сделали для стабилизации обстановки в республике, измотанной годами конфликтов.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, зачем миротворцы терроризируют население ЦАР и кто стоит за бандитами в «голубых касках».

Начало конца

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР действует в республике с 10 апреля 2014 года. Согласно мандату, главными целями миротворцев являются обеспечение безопасности гражданского населения, помощь в восстановлении государственной власти по всей территории страны, защита прав человека и прочие усилия по стабилизации обстановки.

Однако за долгие годы деятельности «голубые каски» не справились ни с одной задачей. Более того, многочисленные преступления миротворцев в значительной мере усугубили ситуацию, и в декабре 2020 года сотрудники миссии чуть не ввергли страну в новый кризис.

По прибытии в Центральноафриканскую Республику сотрудники миссии вместо выполнения мандата сами стали частью хаоса, поддерживаемого вооруженными группировками, которых спонсируют иностранные акторы. Отдельные контингенты МИНУСКА и вовсе влились в местную криминальную структуру и под прикрытием дипломатического иммунитета организовали черный рынок и сеть контрабандных поставок оружия, наркотиков и нелегально добытых ресурсов.

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После каждого обвинения в адрес «голубых касок» руководство миссии заявляло, что это все от недостатка персонала, и плавно расширяло штат. По ситуации на 2021 год численность МИНУСКА составляла 15 002 человека. Однако новоприбывшие солдаты только увеличивали затраты на содержание низкоэффективного формирования и ухудшали ситуацию в стране. За последний год их многочисленные преступления и абсолютно латентное, а в некоторых случаях и лояльное отношение к бесчинствам радикалов обошлись в 1 006 428 200 долларов США.

К 2022 году количество преступлений миротворцев ООН против мирного населения исчислялось тысячами инцидентов. В список «достижений» вошли изнасилования, контрабанда оружия, пособничество боевикам, дестабилизация обстановки в республике, многочисленные убийства мирного населения, смертельные аварии и воровство.

Секс-скандалы

Хотя фиксация жалоб на контингент МИНУСКА началась только в 2015 году, многие случаи датированы и 2014-м. С момента прибытия в ЦАР «голубые каски» сразу приступили к делу, с которым лучше них не справились бы даже боевики: начали грабить и насиловать мирное население. Важно отметить, что жертвами преступлений сексуального характера становились даже дети.

Согласно внутренней статистике ООН, только за период с 2015 по 2019 год миротворцы ООН стали фигурантами 145 дел об изнасиловании. Примечательно и то, что на остальные 12 многопрофильных миссий пришлось 215 подобных преступлений. И это только официальные данные за четыре года. Тяжело представить, сколько подобных инцидентов произошло за все время деятельности МИНУСКА.

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В 2017 году жертвами «ооновских» насильников стала 16-летняя девочка. Миротворцы накачали ребенка наркотиками, а после надругались над ней. Двумя годами ранее старший сотрудник по оказанию помощи ООН Андерс Компасс имел смелость отправить внутренний доклад Организации Объединенных Наций об изнасиловании детей в Елисейский дворец. Вместо разбирательства и наказания виновных власти Парижа нашли другого «крайнего» — самого Компасса. Его отстранили от работы.

Периодически руководство миссии для отвода глаз публиковало громкие заявления о начале расследования преступлений и обещало наказать виновных по всей строгости закона. Однако в большинстве своем подобные инициативы заканчивались банальной депортацией без уголовных последствий.

Так, под «карающую длань» командиров МИНУСКА попал конголезский контингент. В начале 2016 года один из высокопоставленных чиновников ООН сообщил, что генсек Пан Ги Мун намерен отстранить от работы миротворцев из ДРК после «многочисленных актов злоупотреблений». Именно так глава Организации назвал изнасилования, воровство, рэкет и избиения мирного населения.

Смерть в голубой каске

Помимо надругательств, миротворцев ООН не раз обвиняли в убийствах граждан ЦАР. В 2015 году сотрудники печально известного конголезского контингента убили около 22 человек. Четверо из них скончались после избиения.

Через несколько лет после инцидента с миротворцами из ДРК один из подполковников МИНУСКА похитил курсанта военного колледжа Гермеса Ндувингома и нанес ему тяжелые травмы. Офицера отстранили от работы в миссии, однако более существенного наказания он так и не понес.

Еще большее количество преступлений произошло из-за халатности «голубых касок». Даже базируясь неподалеку от места нападения радикалов, миротворцы не спешили помогать мирным гражданам. В результате нескольких инцидентов, связанных с подозрительно медленным реагированием подразделений МИНУСКА, а иногда и вовсе его отсутствием, местные жители начали обвинять миротворцев в сговоре с бандформированиями.

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Во время нападения, произошедшего в начале ноября 2018 года на территории Алиндао, погибло более 60 центральноафриканцев. Случилось это из-за невмешательства «голубых касок», хотя они знали об атаке. Только через две недели руководство ООН выпустило коммюнике, посвященное трагедии.

Однако западные чиновники отказались признавать вину за происшествие, несмотря на многочисленных свидетелей среди мирного населения, которое умоляло миротворцев сделать что-нибудь с боевиками. Вместо того, чтобы помочь пострадавшим гражданам, сотрудники МИНУСКА решили пойти по иному пути. «Голубые каски» начали запугивать людей, которые могут дать показания против них.

Кто с мечом придет

За все время присутствия в ЦАР миротворцы ООН смогли добиться только всеобщей ненависти. Если первые годы центральноафриканцы только начинали осознавать, что к ним на родину прислали маргиналов и убийц, почему-то одетых в форму миротворцев, то последние годы не проходило и месяца без массовых демонстраций против присутствия «голубых касок».

Люди не понимают, зачем в стране находится контингент МИНУСКА и чем занимаются сотрудники миссии, если за семь с лишних лет ее присутствия никто не смог сделать того, чего за пару месяцев добились российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». В результате обучения у отечественных специалистов армия ЦАР в сжатые сроки увеличила боевой потенциал и ликвидировала основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

К началу 2022 года практически все бандформирования прекратили существование. Остатки боевиков скрываются в лесах и ждут помощи от миротворцев ООН, которым жизненно необходимо держать республику в состоянии хаоса, чтобы оправдывать собственное пребывание на территории африканской страны и финансирование МИНУСКА в глазах международной общественности.

«Голубых касок» систематически ловят на взаимодействии и пособничестве главарям радикалов. Коренные жители долгое время задавались вопросом: о чем могут общаться преступники и убийцы с теми, кто должен защищать население? Ответ всегда был на поверхности.

От меча и погибнет

Как показало время, официальные мандаты и громкие заявления — лишь хитрый ход Франции, которая посредством ООН пытается сохранить контроль над бывшей колонией. Париж не готов потерять ЦАР и сделает все, чтобы сохранить влияние на континенте.

Однако легитимные власти во главе с Фостен-Арканжем Туадера не пошли на поводу Елисейского дворца и дали неоколонизаторам понять, что представляют интересы суверенного государства, которое имеет право самостоятельно выбирать союзников. И республика выбирает Россию.

Федеральное агентство новостей /

Франция может бесконечно долго заниматься политическими диверсиями и манипуляциями, но в один момент ей придется признать правду: ЦАР давно уже не сырьевая база коллективного Запада. И она не боится пойти против воли бывшей метрополии, так как, в отличие от Парижа, имеет действительно сильных друзей.