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Режиссер Кевин Смит перечислил свои любимые фильмы Marvel

  /   Обновлено: 31 января 2022 19:58
Общество
Режиссер Кевин Смит перечислил свои любимые фильмы Marvel
Кадр из фильма «Джей и молчаливый Боб Ребут»

Лос-Анджелес, 31 января. Режиссер фильмов «Догма» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» Кевин Смит составил собственный рейтинг кинокартин студии Marvel. Актер и сценарист включил в список десять лент.

Первым в топ-10 Смита, опубликованном на сайте Movies Anywhere, значится фантастический боевик «Железный человек». Следом идут «Мстители: Финал» и «Мстители: Война бесконечности».

Режиссер включил в рейтинг «Стражей Галактики», «Черную Пантеру», а также ленту «Первый мститель: Другая война». Кроме того, в личном топе сценариста оказались «Тор: Рагнарек», «Стражи Галактики — 2», «Первый мститель: Противостояние» и «Доктор Стрэндж», пишет «Культуромания».

Ранее зрители и критики определили фильм Marvel, который, по их мнению, достоин самых низких оценок. Аутсайдером среди проектов студии оказалась лента «Вечные».

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