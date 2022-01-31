Зоозащитница из Ярославля продала квартиру и построила приют для животных

Анастасия Юстинова пять лет работала в конюшне. Все это время она ухаживала за старой лошадью по кличке Баккара и не на шутку к ней привязалась. Однажды девушка узнала, что ее любимую кобылу планируют продать. Тогда она и приняла судьбоносное решение — во что бы то ни стало купить животное.

«С этой лошади вообще началась идея создания реабилитационного центра и приюта для лошадей. Ей уже 22 года, она из спорта. Раньше она ненавидела людей, набрасывалась на них. Но постепенно начала доверять, поняла, что не все плохие», — рассказала Анастасия.

Чтобы выкупить лошадь, девушке пришлось продать квартиру в центре Ярославля. На оставшиеся деньги она приобрела участок земли в деревне Лытино и вместе с сестрой Дарьей построила необычный дом, первый этаж которого отведен под конюшню. Здесь со временем нашли приют корова, собаки и кошки. Тепло от стойл животных позволяет Юстиновым частично решать вопрос отопления комнаты без удобств на втором этаже дома.

«У нас нет теплой воды, туалета. В принципе, это не особо необходимые вещи. Зато я это ни на что другое не променяю, потому что это была и есть моя мечта, и мне очень много еще нужно сделать. Я никогда не пожалею, что выбрала именно этот путь», — отметила зоозащитница.

Животные попали в реабилитационные центр не от хорошей жизни: все они стали жертвами жестокого обращения бывших хозяев.

«Мы реабилитируем животных, которые стали не нужны людям, обычно в этом случае они идут на мясо. Наша задача — показать, что даже «ненужное» животное может приносить пользу», — отметила девушка.

Сейчас организация развивается за счет пожертвований и президентских грантов. В будущем Анастасия и ее сестра мечтают создать лошадиный заповедник.