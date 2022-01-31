Граждане устали от пьянства и требуют закрепить право на трезвую жизнь в Конституции РФ

Эксперты, принявшие участие в эфире Медиагруппы «Патриот», высказались за ужесточение контроля за оборотом алкогольной продукции. При этом производители алкогольной продукцию требуют действенных мер в борьбе с контрафактом, наркологи — ужесточения ответственности за продажу алкоголя детям и подросткам, общественники призывают ограничить его рекламу и убрать торговлю алкоголем за пределы городов.

По мнению генерального директора НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, прежде чем ужесточать законодательство, необходимо покончить с оборотом контрафактной алкогольной продукции.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я являюсь безусловным противником дополнительных ограничений. У нас одно из самых жестких законодательств касательно розничного оборота легальной алкопродукции. С другой стороны, объем нелегального рынка в сегменте крепкого алкоголя составляет порядка 30-40%, то есть примерно 20-30 млн литров. К сожалению, в России, по крайней мере на алкогольном рынке, жесткое законодательство нивелируется необязательностью его исполнения. До тех пор, пока мы полностью не будем реализовывать уже действующие ограничения, пока мы не повысим исполнительскую культуру существующего законодательства, вводить новые ограничения бессмысленно», — заявил Максим Черниговский.

По его словам, в ситуации снижения реальных доходов населения, вызванной кризисом мировой экономики из-за пандемии коронавируса, люди все чаще начинают переходить на потребление более дешевых контрафактных продуктов, в том числе и алкоголя. Это, по его мнению, провоцирует массовые отравления и смерти людей некачественным суррогатом.

«На этом фоне вводить дополнительные ограничения — это тушить пожар бензином», — заявил Максим Черниговский.

С директором не согласна заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова. По ее мнению, дешевую контрафактную продукцию покупают только люди, страдающие хроническим алкоголизмом, а их отучить потреблять алкоголь очень сложно, практически невозможно. Ужесточение контроля, по ее словам, должно быть направлено на защиту тех людей, которые еще не приобрели хроническую форму этого заболевания: прежде всего детей и подростков.

Федеральное агентство новостей /

«Чем больше мы уменьшим спонтанное употребление алкоголя в первую очередь в среде молодого поколения, тем более здоровое у нас будет общество в будущем. Те, кто сегодня употребляют низкокачественный алкоголь, заменяют его суррогатами, они и при хорошем доступе к алкоголю не будут покупать его, а будут покупать дешевый. Здесь четко нужно понимать, что мы воздействуем именно на тех, кто еще не сделал целенаправленный выбор: пить или не пить в этой жизни. И еще второй момент. Очень режет слух, когда одной из причин невведения запретительных мер мы называем задачу наполнения бюджета. То есть мы хотим повысить казну нашего государства за счет здоровья наших людей?» — спрашивает Елена Куркова.

По словам нарколога, безопасной доли употребления алкоголя не существует.

«Мы говорим о тех количествах, которые даже не рекомендует ВОЗ, а считает, что после такого употребления минимальны последствия для организма. Это 30 граммов чистого спирта для мужчины и 20 граммов чистого спирта для женщин, учитывая, что 3-4 дня в неделю — это трезвые дни. Поэтому чем меньше наше население употребляет спиртные напитки, тем лучше», — заявила Елена Куркова.

Запретительные меры, которые были введены в РФ более десяти лет назад, по словам нарколога, уже принесли свои результаты.

«За последние 20 лет у нас количество официально зарегистрированных больных алкоголизмом уменьшилось практически в два раза. При этом в первые десять лет темп снижения был значительно ниже, чем темп снижения с 2010 по 2020 год. В 2011 году в РФ было более 2 млн зарегистрированных лиц, больных алкоголизмом, а по итогам 2020 года это количество снизилось до 1,2 млн человек. В Санкт-Петербурге их количество за десять лет снизилось с 30 тысяч до 20 тысяч. Очень большое снижение наблюдаем также по алкогольным психозам, которые являются одним из самых тяжелых осложнений алкоголизма», — рассказала Елена Куркова.

Нарколог не является сторонником полного запрета продажи алкогольной продукции, поскольку потребление психоактивных веществ, по ее словам, является внутренней потребностью личности, зависящей от многих факторов: окружения человека, медицинских и биологических предрасположенностей, традиций и т. д. Ужесточение контроля, по ее мнению, должно в первую очередь коснуться розничной торговли алкоголем, поскольку именно в магазинах дети знакомятся с этим видом продукции, а взрослые покупатели помогают приобретать алкогольные напитки подросткам.

Солидарен с Еленой Курковой профессор кафедры психиатрии и наркологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Егоров. По его мнению, запрет на продажу алкоголя приведет к росту потребления наркотиков и других психотропных веществ.

«У нас был этот опыт — горбачевский закон, который привел к сокращению производства и продажи алкоголя. И это привело к существенному росту наркомании, плюс появились смеси, которые готовились дома. Это повлекло за собой отравления, особенно в молодежной среде. Поэтому я считаю, что исключительно запретительные меры бесполезны. Главное — не продавать алкоголь детям до 18 лет», — считает Алексей Егоров.

Председатель Санкт-Петербургской городской общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Петербург» Никита Рубцов настроен более радикально. По его мнению, необходимо в корне пересмотреть отношение к алкоголю как к продукту питания и отказаться от существующей практики пропаганды его потребления как привычного образа жизни.

Федеральное агентство новостей /

«Мы против запретов и насилия по отношению к людям, поскольку эта мера не ведет к прекращению отнимания трезвости. Отнимание трезвости складывается из рекламы интоксикантов, через их пропаганду в фильмах, клипах, музыке, а также от того, что алкоголь продается под видом продуктов питания в магазинах», — пояснил Никита Рубцов.

По его мнению, компании, производящие алкогольную продукцию, ведут массированную кампанию по продвижению своего товара, убеждая потребителя, что алкоголь — это пища. Однако пищей, по его словам, алкоголь не является.

«Алкоголь — это ядовитое вещество, это давно доказано. И именно от качественного алкоголя гибнут сотни тысяч россиян, разрушаются семьи, падает интеллектуальный потенциал людей, наполняются ими тюрьмы и детские дома. Наша задача — прекратить организованный процесс отнимания трезвости. Необходимо прекратить информационный террор — явную и скрытую рекламу алкоголя и табака, а также вынести их продажу за пределы населенных пунктов в специализированные магазины», — заявил Никита Рубцов.

Однако просто решением региональных властей или постановлением федерального правительства добиться изменения подхода к потреблению алкоголя не удастся, считает общественник. Соответствующие положения, по его мнению, необходимо зафиксировать в Конституции РФ.