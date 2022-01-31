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Зарплаты и премии главы сети Starbucks в 2021 году составили 20,43 млн долларов

Экономика
Зарплаты и премии главы сети Starbucks в 2021 году составили 20,43 млн долларов
pixabay.com

Нью-Йорк, 31 января. Совокупное вознаграждение главы американской сети кофеен Starbucks Кевина Джонсона выросло в 2021 году на 39% и составило 20,43 млн долларов, говорится в сообщении компании.

Базовая зарплата Джонсона составила 1,61 млн долларов (+4,5%), а размер бонуса в виде акций вырос на треть, до 14,76 млн долларов. Кроме того, топ-менеджер получил денежный бонус в размере 4,03 млн долларов, что более чем в два раза больше, чем в 2020 году.

В то же время заработок обычного сотрудника Starbucks по итогам прошлого года составил 12,9 тысячи долларов. Годом ранее показатель находился на отметке в 12,1 тысячи долларов. Однако разрыв между доходами среднестатистического сотрудника и главы компании все равно увеличился и достиг 1600 к одному. В 2020 году эта цифра была меньше на 400 пунктов.

Издание The Wall Street Journal ранее сравнило доходы звезд соцсети TikTok и глав крупных американских компаний. Оказалось, что 17-летняя американка Чарли Д"Амелио в 2021 году заработала больше, чем Кевин Джонсон.

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