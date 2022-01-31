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Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал на Землю новогоднее поздравление с Марса

Общество
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал на Землю новогоднее поздравление с Марса
Global Look Press  /  Xinhua

Пекин, 31 января. Орбитальный модуль «Тяньвэнь-1» поздравил землян с наступающим Новым годом по лунному календарю, сообщило информационное агентство «Синьхуа», ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.

Зонд прислал на Землю кадры, снятые на Марсе. На опубликованных CNSA фото видны фрагменты орбитального модуля, расположенного на фоне поверхности планеты. Аппарат «Тяньвень-1» провел на орбите Марса уже 557 дней. В то же время марсоход «Чжужун» прошел в сумме 1524 метра по поверхности красной планеты.

С момента своего запуска марсианская миссия отправила на Землю 600 Гб различных научных данных. Первая годовщина отправки «Тяньвэнь-1» случится уже 2 февраля.

Наступление китайского Нового года, которому на этот раз покровительствует Водяной Тигр, будет отмечаться в ночь с 31 января на 1 февраля. Это один из главных праздников Юго-Восточной Азии.

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китай космос тяньвэнь-1
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