Эзотерик Буш раскрыла сакральный ритуал, который привлечет богатство в китайский Новый год

Парапсихолог Мирослава Буш в разговоре с ФАН поделилась советами о том, как правильно отметить китайский Новый год. По словам собеседницы, китайцы ориентируются на новый планетарный цикл. Поэтому Буш рекомендует не просто составить карту желаний, планировать год, подводить итоги и верить в чудо, но и выполнять необычные и местами экзотические ритуалы. Деталями одной такой мистической церемонии Мирослава с удовольствием поделилась с читателями.

«Вся одежда должна быть в цветах тигра — голубой, зеленый, оранжевый, песочный и бежевый, все оттенки желтого. Если совсем соблюдать традиции китайского Нового года, то, согласно традиции, встречать Новый год нужно в красных трусах. Оттуда же пошли красные кошельки. По мнению китайцев, в красной символике много удачи. Они считают, что этот цвет притягивает деньги. Если встретить Новый год в красных трусах, то будет вам счастье», — говорит эзотерик.

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По словам Мирославы, последние 20 лет традиции россиян очень удивляют жителей Германии: немцы не могут понять, почему русские живут по китайским законам. В растерянность приходят и остальные жители Европы, а также Америки. Раз уж так сложилось, такие обычаи плотно закрепились в нашей культуре, то в первую очередь надо ориентироваться на то животное, которое стало символом года.

«Новогодние правила сохраняются для празднования китайского Нового года. На столе должно быть мясо, которое любят тигры. Исключаются свечи и огонь, которые в естественной природе могут испугать тигра. Также не подаются на стол морепродукты, потому что это не еда тигра. Обязательно на стол надо поставить фигурку с тигром. Проводите различные ритуалы, связанные с ней. Желания всегда загадываются в Новый год, китайский — не исключение. Напишите сокровенное на бумажке и положите под статуэтку, но не сжигайте. Кидайте в огонь только то, что уничтожаете. Не запихивайте ничего в шампанское, пейте его просто так», — советует Буш.

Тем временем астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых чаще всего счастливы замужем. Обычно такие женщины выбирают верных партнеров и живут с ними до старости.