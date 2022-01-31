Пастух и стадо из 1150 овец стали жертвами крупного пожара в Казахстане

В селе Алгабас Туркестанской области Казахстана произошел крупный пожар. На территории животноводческого хозяйства вместе с пастухом и животными, находившимися внутри.

Возгорание возникло рано утром 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики. Огонь охватил двухэтажное строение площадью 781 квадратный метр. Пожарные прибыли на место происшествия спустя 40 минут и приступили к тушению.

После локализации пламени на месте ЧП нашли тело пастуха. Также огонь уничтожил поголовье из 1150 животных и 150 тонн прессованного сена, хранившегося на втором этаже. В настоящий момент следствие устанавливает причины и обстоятельства трагедии.