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Опрос: два из трех американцев считают, что Байден не справляется с инфляцией

Весь мир
Опрос: два из трех американцев считают, что Байден не справляется с инфляцией
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Вашингтон, 31 января. Более двух третей американцев считают, что администрация президента Джо Байдена не справляется с ростом инфляции. Об этом говорят результаты социологического опроса, которые были опубликованы 30 января.

Согласно полученным данным, которые приводит издание New York Post, 69% участников исследования считают, что действия Байдена на посту президента не способствуют снижению уровня инфляции. При этом 29% опрошенных заявили, что администрация 46-го президента успешно противодействует росту цен. Не смогли однозначно ответить на этот вопрос 3% респондентов.

Социологическое исследование, в котором приняли участие 510 взрослых американцев, проводилось 28—29 января — менее, чем через неделю после того, как вопрос об инфляции вызвал скандал в Белом доме. В понедельник, 24 января Байден нецензурно высказался в адрес журналиста канала FoxNews за заданный им вопрос, о том считает ли президент инфляцию своей политической ответственностью. В ответ на это Байден дал нецензурный комментарий, считая, что его микрофон выключен.

По состоянию на конец прошлого года официальный уровень инфляции в США составил 7%, что является максимальным показателем за последние 40 лет. В целом американцы крайне низко оценивают экономическую политику нынешней администрации: об этом заявили 56% опрошенных. При этом 75% участников исследования оценили состояние экономики Соединенных Штатов как «не очень хорошее» или «плохое». И лишь 1% респондентов считают, что американская экономика находится в «отличном» состоянии.

Опрос: два из трех американцев считают, что Байден не справляется с инфляцией
Федеральное агентство новостей /

Среди других вопросов, по которым команда действующего президента также провалилась, американцы отмечают вооруженное насилие (69%), преступность (64%), изменение климата (51%) и кризис вокруг Украины (56%).

Кроме того, результаты опроса демонстрируют снижение уровня одобрения усилий Байдена по восстановлению инфраструктуры страны, который с августа снизился с 62% до 50%. Также все меньше американцев поддерживают работу президента по борьбе с пандемией COVID-19. За год уровень поддержки по этому вопросу снизился с 69% до 50%.

Необходимо отметить, что большинство из этих вопросов были в списке предвыборных обещаний команды Байдена—Харрис. И после первого года правления, по мнению избирателей, по всем этим пунктам политика администрации Белого дома с треском провалилась. Особенно неприятно для действующего президента и Демократической партии получать такие неудовлетворительные оценки менее, чем за год до промежуточных выборов в Конгресс, в ходе которых будет решаться вопрос контроля над законодательным органом страны.

Байден рассказал нации об итогах первого года на посту президента США
Федеральное агентство новостей /

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