Опрос: два из трех американцев считают, что Байден не справляется с инфляцией

Вашингтон, 31 января. Более двух третей американцев считают, что администрация президента Джо Байдена не справляется с ростом инфляции. Об этом говорят результаты социологического опроса, которые были опубликованы 30 января.

Согласно полученным данным, которые приводит издание New York Post, 69% участников исследования считают, что действия Байдена на посту президента не способствуют снижению уровня инфляции. При этом 29% опрошенных заявили, что администрация 46-го президента успешно противодействует росту цен. Не смогли однозначно ответить на этот вопрос 3% респондентов.

