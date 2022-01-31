Елизавета II выпустила соусы под собственной торговой маркой

Лондон, 31 января. Британская королева Елизавета II запустила производство соусов под собственным брендом. Монархиня организовала выпуск кетчупа и коричневого соуса, напоминающего соус для стейка.

Ингредиенты для королевских соусов выращивают в графстве Норфолк, на территории поместья Сандрингем. Кетчуп от Елизаветы II позиционируется как «идеальный для завтрака и в любое время дня». В него добавлены финики, яблочный сок и специи, передает People. Среди составляющих коричневого соуса значатся уксус и специи.

Соусы под королевским брендом будут продаваться в бутылочках по 10 унций (около 300 граммов). При этом стоимость бутылки кетчупа от Елизаветы II составит свыше 6,7 фунта стерлингов (более 700 рублей), пишет «Газета.Ru».

Хотя продажа кетчупа под торговой маркой монархини кажется неожиданной, говорят, что королева — большая поклонница бургеров. Однако бывший повар Елизаветы II Даррен Макгрэйди утверждал, что она предпочитает собственный оригинальный бургер без булочки и с клюквенным соусом. Есть такое блюдо нужно ножом и вилкой.

Ранее Елизавета II высказалась о разводах в королевской семье. Монархиня занимает категоричную позицию по этому вопросу.