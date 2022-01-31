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Хакасский шаман Кобежикова объяснила, как добиться успеха в 2022 году

Общество
Хакасский шаман Кобежикова объяснила, как добиться успеха в 2022 году
facebook.com  /  Татьяна Кобежикова

Абакан, 31 января. Потомственный хакасский шаман Татьяна Кобежикова рассказала, что нужно делать, чтобы добиться успеха в год Водяного Тигра, который вступит в права 1 февраля 2022 года.

Тигр заставит кардинально пересмотреть приоритеты и жизненные установки, которые довлели над людьми в предыдущий период под управлением знака другой стихии, заявила шаман из рода «Ах-Хасха», что означает «белая кость».

«Чтобы добиться успеха в этом году, надо идти в ногу с управителем года, с Водяным Тигром. А он противоречив: в нем есть сила и агрессия, но вода дает ему текучесть и переменчивость», — пояснила Кобежикова.

Она заявила, что успеха добьется тот, кто сможет сочетать все эти характеристики. Год будет удачным в финансовой сфере, особенно в сложных проектах. Однако не стоит впадать в эйфорию, предупредила шаман. Также она указала, что в 2022 году придется много работать над собой и пересмотреть свое место в жизни.

Хакасский шаман Кобежикова объяснила, как добиться успеха в 2022 году
facebook.com / Татьяна Кобежикова

«Обращайте внимание на свою интуицию, особенно те, для кого это не является таким же действенным инструментом, как логика, но сейчас интуиция выходит на передний план», — посоветовала шаман.

Водяной Тигр окажет поддержку всему, что связано в родовыми традициями, семьей и заботой о близких. Кобежикова отметила, что нужно работать с силой Рода, чтобы чувствовать его поддержку.

Советы психолога Алены Полынь, которая называет себя потомственной ведьмой, помогут всем желающим встретить Новый год по лунному китайскому календарю с пользой для эмоционального здоровья. Она рассказала, что такое китайский Новый год Тигра и почему российская традиция завершать им новогодние праздники является разумной и правильной.

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шаман водяной тигр кобежикова
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