Новый рынок и возможности: зачем России иностранные стартапы

О том, для чего в «Сколково» запустили программу поддержки высокотехнологичных зарубежных стартапов, какие проекты едут в РФ и не боятся ли российские компании конкуренции, ФАН поговорил с Дарьей Шуниной, руководителем направления по привлечению иностранных стартапов.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о Skolkovo Softlanding Program? Кого вы хотите привлечь и на каких условиях?

— Прежде чем говорить о самой программе, хотелось отметить, что на протяжении почти десяти лет основной миссией «Сколково» являлась поддержка высокотехнологичных российских компаний, продвижение их продуктов и осуществление помощи в выходе на зарубежные рынки. В 2019 году мы запустили программу Skolkovo Softlanding, когда осознали, что среди зарубежных стартапов есть высокий спрос на развитие бизнеса в России. Но основным препятствием для них было отсутствие знаний о том, с чего начинать свою деятельность в нашей стране. Цель Skolkovo Softlanding — облегчить иностранным стартапам выход на российский рынок. Такие компании сегодня делятся на две основные группы. Первая — это стартапы, которым на данном этапе интересно узнать как можно больше об условиях ведения бизнеса в России, скажем так, познакомиться с правилами игры. Вторая группа — компании, находящиеся в высокой стадии готовности, имеющие четкую стратегию выхода на новый рынок.

Если говорить про технологические направления, то их можно выделить четыре: IT, биомедицина, энергоэффективность, передовые промышленные технологии. Больше всего заявок из IT, на втором месте — биомедицинские технологии, что нас удивляет. Это достаточно тяжелая сфера в России в части регулирования и законодательного процесса. Тем не менее зарубежные компании хотят в ней развиваться. Далее идут энерготех и промтех.

— Стартапы из каких стран являются наиболее активными?

— С 2019 года мы провели десять наборов, участие приняли 234 компании из 55 стран. При запуске программы мы ожидали, что большинство стартапов будет из Китая и стран СНГ, но по факту все оказалось иначе. Сейчас можно выделить следующие регионы, откуда к нам поступают заявки: это Европа (Германия, Италия, Швейцария), Азия (Индия, Сингапур), Латинская Америка (Бразилия), Ближний Восток с Катаром в качестве самого активного игрока.

Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

— В каком формате проходит программа?

— Наша программа разделилась на периоды до и во время пандемии. До того, как страны начали закрываться из-за распространения вируса, Skolkovo Softlanding проходила полностью в офлайн-формате. Мы старались объединять программу с крупнейшими мероприятиями, например Startup Village или «Открытые инновации». Тем самым компании получали дополнительную возможность доступа к большому мероприятию со множеством новых контактов.

Сейчас мы полностью перешли в онлайн. Программа длится неделю. Мы стараемся сделать ее максимально информативной, но в то же время короткой, так как от длинных онлайн-сессий многие участники устают. Как правило, со стартапами мы проводим 2-3 часа в день.

Первые три дня отводятся под образовательные сессии. Мы даем обзор российского рынка и законодательства, рассказываем, как правильно открыть юридическое лицо в нашей стране, делимся практическими советами по поиску команды, получению рабочей визы. Самыми популярными вопросами от стартапов на этом этапе являются налоговые аспекты и процессы оформления рабочих документов.

Далее — в течение следующих двух дней — проводятся питч-сессии. Мы приглашаем экспертов из кластеров «Сколково», менторов, представителей корпораций, Skolkovo Ventures, инвесторов. Сессии проводим в формате «один на один» — мы поняли, что так более продуктивно для обеих сторон. Участники обсуждают представленные проекты и планы стартапов по выходу на российский рынок. Все компании получают от нас обратную связь. А по результатам недели стартапам выдаются сертификаты об участии в Skolkovo Softlanding.

Мы не накладываем обязательств на компании по дальнейшему сотрудничеству с фондом. Например, стартапы могут заявить, что все отлично, но пока у них нет готовности выходить на российский рынок. Они присмотрелись и поняли, что это возможно. С теми компаниями, кто готов начать свой бизнес в России, мы продолжаем работу — помогаем подать заявку на статус резидента «Сколково» и начать свой путь в России.

личный архив Дарьи Шуниной /

— Вы можете сказать, что с переходом в онлайн привлекать зарубежные компании стало сложнее?

— Несомненно, офлайн всегда лучше, так как есть личный контакт. За время программы у нас было четыре набора в офлайне, и до сих пор с этими участниками мы в очень хороших и теплых отношениях. Если говорить про онлайн, то, несмотря на определенные трудности при переходе на этот формат, в результате мы извлекли множество плюсов. Онлайн позволил привлекать еще больше компаний, а делать это стало значительно проще и легче. Например, стартапам не надо нести дополнительных расходов для приезда в Россию, отсутствует визовый фактор, они более мобильны во времени. Экспертам стало тоже легче — можно подключаться к сессиям из офиса или дома, не затрачивая время на дорогу в «Сколково».

— Чем интересен российский рынок для зарубежных стартапов?

— В первую очередь для стартапов — это масштабирование своего бизнеса. Во-вторых, Россия — развивающийся рынок, а значит, — неосвоенные ниши и дополнительные возможности. Поэтому есть шанс внедрить новую технологию, что многих привлекает. Если сравнивать население нашей страны и европейских государств, то сам рынок достаточно большой. Часто Россию выбирают те компании, в которых есть русскоговорящие сотрудники или СЕО. Они понимают, что им будет проще здесь развиваться, чем в некоторых других странах. Кроме того, Россию воспринимают как стартовую платформу для выхода на более широкий рынок стран СНГ.

Россия достаточно хорошо смотрится в различных мировых рейтингах. Так, в 2019 году мы были на 28 месте в рейтинге Doing Business Всемирного банка. В 2020 году Россия заняла 23 место в списке лучших стран мира по версии US News & World Report. В топ-100 самых динамично развивающихся экосистем мы на 20 месте, у нас очень неплохая база для развития инноваций. В частности, есть огромное количество программ поддержки — не только «Сколково», но и большое число государственных грантов, конкурсов, институтов развития. Если говорить про «Сколково», то стартаперов особенно привлекают налоговые и таможенные льготы.

Global Look Press / АГН Москва

— Что показывает обратная связь? Компаниям нравится в России?

— Мы собираем обратную связь с компаний на регулярной основе, потому что это помогает нам становиться лучше. В целом все компании довольны результатом, подчеркивают высокий уровень профессионализма приглашенных экспертов, восхищаются существующими мерами поддержки и развитой инфраструктурой.

Конечно, по-прежнему существует множество стереотипов о нашей стране. Как правило, после приезда в Россию компании меняют свою точку зрения радикально. Например, некоторые не были в Москве 10-15 лет, и когда они возвращаются сейчас в столицу, то находятся в полном восторге от того, как все изменилось.

Есть и определенные минусы, которые отмечают зарубежные компании. Из основного — не все говорят на английском языке. Если, например, в IT проблем с этим нет, то в сфере сельского хозяйства не всегда можно найти англоязычного спикера. К тому же не в каждой команде есть русскоговорящий человек, и, чтобы облегчить свой путь на российский рынок, стартапы сразу пытаются его найти.

— Зачем России иностранные стартапы? Нет боязни, что, развивая софтлендинг, вы привлекаете в нашу страну конкурентов для российских компаний?

— Однозначно нет! Привлечение высокотехнологичных зарубежных стартапов дает замечательные результаты в долгосрочной перспективе. Во-первых, это приток новых идей и талантов — расширяется интеллектуальный капитал. Во-вторых, у зарубежных компаний в кооперации с нашими резидентами возникают новые проекты. В-третьих, успех порождает успех, общение с теми, кто активно развивается, дает возможность самому становиться лучше. Как говорится, «если тебя никто не догоняет, значит, ты отстал». В-четвертых, это расширение международного сотрудничества. И самое главное — продвижение бренда «Сколково» и России в мире.

Рост спроса на специалистов в IT-индустрии за год на территории России составил 190%. Соответствующей информацией ранее поделился онлайн-сервис SuperJob. Даже выпускники вузов во время старта в профессиональной карьере могут рассчитывать на неплохие оклады. Спрос на программистов за прошедший год на территории Москвы увеличился на 75%, в Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 83%.