МО Турции: конвенция Монтре будет действовать до нормализации отношений Москвы и Киева

Анкара, 31 января. Конвенция Монтре останется в силе в свете напряженности вокруг Украины. Об этом заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, комментируя сообщения о разработке в США нового соглашения по поводу захода боевых кораблей в Черное море.

Турция также не откажется от двусторонних контактов с Киевом и Москвой, однако статус проливов Босфор и Дарданеллы останутся прежними.

«Мы продолжим наш диалог с Россией и Украиной и будем выполнять все обязательства перед НАТО, которые у нас есть», — заявил министр.

Конвенция Монтре регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и содержит четкие нормы по срокам и тоннажу кораблей нечерноморских государств, которые заходят в Черное море.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США обсудили с союзниками возможность ввести новые правила прохода и навигации в Черном море.

Бывший глава турецкой разведки Исмаил Хаккы Пекин заявил, что Турция навязывает России и Украине свои услуги посредника из-за опасений конфликта между ними, который негативно отразится на Анкаре, сообщает телеканал «360».