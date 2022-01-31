Россияне в Telegram высмеяли заявление Нуланд о водке и «Северном потоке — 2»

Москва, 31 января. Все действия руководства Соединенных Штатов идут на пользу России и президенту Владимиру Путину. К такому выводу пришли пользователи Telegram.

Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд до этого нелицеприятно выразилась в отношении «Северного потока — 2». По ее словам, было бы неплохо, если бы по трубопроводу пустили водку, пишет НСН.

Немецкий политолог Александр Сосновский назвал это высказывание очень «грязным». По словам эксперта, заявление Нуланд настроило Берлин против Вашингтона и сыграло на сближение России и Германии. Плюс ко всему эта ситуация ускорила запуск «Северного потока — 2».

Global Look Press / CNP

Подписчики политолога бурно отреагировали на эту новость в Telegram-канале. Россияне оценили нелепую шутку американской чиновницы и осудили США за их поведение по отношению к союзникам.

«У немцев специфическое чувство юмора, такие шутки не проходят», — написал юзер Dmitry. «Хамы они и гордятся этим», — пишет Татьяна Притворова.

Комментаторы согласились с мнением Сосновского, что эта ситуация только сблизила Москву и Берлин, а также сыграла на руку России и Владимиру Путину.

«Что американцы ни сделают — все на пользу Путину. Агенты Путина везде», — иронизирует Юрий Иванов. «Супер! Браво!», — заключили пользователи мессенджера.

Пользователи Facebook ранее раскритиковали Нуланд за речь об остановке «Северного потока — 2». Один из комментаторов пошутил, что Россия убрала новый пакет санкций в «пакет с пакетами».