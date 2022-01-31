Экс-министр Суслов указал, какой промах Киева поставил Украину в уязвимое положение

Киев, 31 января. Заявления Запада о возможном конфликте на Украине в первую очередь поставили под удар экономику самой Незалежной. При этом бывший украинский министр Виктор Суслов отмечает, что ситуацию усугубила серьезная ошибка, которую допустил Киев.

По словам политика, даже президент Украины Владимир Зеленский на днях официально признал, что за последнее время инвесторы вывели из страны 12,5 миллиардов долларов. Во многом именно это привело к последующему падению гривны и росту паники на финансовом рынке. Суслов отмечает, что украинский лидер в то же время фактически открыто обвинил в происходящем Запад, который искусственно нагнетает истерию на протяжении последних месяцев.

«Начиная с октября наши западные друзья и "партнеры" раскручивают идею, что Украина находится накануне большой войны. Они эвакуируют дипломатов, предупреждают инвесторов. Нерезиденты именно поэтому и начали сбрасывать украинские ценные бумаги. Вся эта паника, которая очень больно ударила по экономике Украины, была спровоцирована Западом. Почему и какие цели? Тут целый ряд политиков комментировали, но по-настоящему никто не может сказать. Означает ли это, что Запад перестал поддерживать Зеленского? Или, может быть, у них какие-то другие идеи?», — заявил экс-министр в эфире канала «Первый независимый».

Экономист уверен, что одной из главных причин столь стремительного оттока капитала, потери активов и роста экономических проблем является крайняя несамостоятельность и даже зависимость Украины от Запада и его финансовой поддержки. Именно постоянные кредиты , полученные от МВФ и отдельных стран, стали главной ошибкой Киева.

Федеральное агентство новостей /

«Это все лишний раз подчеркивает, как плохо, когда страна зависима от внешнего кредитования и финансирования. То, что было сделано властью в эти последние годы, когда более, чем наполовину после Майдана увеличились темпы роста внешних долгов — это было ошибкой, которая поставила Украину в уязвимое положение. Когда идет команда "уходить" для западного капитала, начинается быстрое массовое бегство, и что будет хотя бы завтра — мы не знаем», — считает Суслов.

Бывший министр экономики подчеркивает, что руководство Украины сможет контролировать ситуацию внутри страны только в том случае, если не будет зависеть от внешних источников финансирования и сможет выстроить сильную экономику.

«Если наши власти хотят сами контролировать ситуацию в стране, то мы должны избегать попадания в долговую кабалу от внешних кредиторов, кто бы они ни были. Мы должны все-таки в основном полагаться на внутренние ресурсы», — уверен экс-министр Виктор Суслов.

Политолог Юрий Дудкин ранее назвал главные признаки того, что президент Владимир Зеленский, на самом деле, не верит в возможное «вторжение» России на Украину, о котором активно говорит Запад.