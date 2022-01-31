Захарова назвала политику Вашингтона «циничной и хамской»

Москва, 31 января. Политика Соединенных Штатов имеет циничный и хамский характер. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала особенности политики, которую в течение многих лет ведет Вашингтон, и напомнила о выступлении бывшего генерала армии США в отставке Уэсли Кларка в 2007 году.

В Клубе Содружества Калифорнии Кларк заявил, что задачей американских властей было не предотвращение военных конфликтов, а их инициирование. Например, в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане, Иране.

«Вот так, цинично и хамски они идут по миру, ломая судьбы и оставляя после себя смерть и хаос. Киевский режим должен понимать, что даже если его деятелям так хочется стать соучастниками этого запредельного уродства, то им и эта роль кураторами не отведена. В титрах очередного всемирного блокбастера, снятого по голливудским правилам, в контексте Украины будет использован термин «сопутствующий ущерб», — пишет представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова называла Украину инструментом для достижения целей представители западных стран. Украинское государство помогает Вашингтону дестабилизировать обстановку на политической арене.