Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 20:49
20:48
Общество
Netflix опубликовал трейлер новой «Техасской резни бензопилой»
20:48
Происшествия
В Салехарде двоих заключенных осудят за пытки и убийство в тюрьме
20:48
Шоу-бизнес
Гагарина, Крид и Баста займут места наставников в новом сезоне шоу «Голоc. Дети»
20:48
Общество
Зоозащитница из Ярославля продала квартиру и построила приют для животных
20:47
Происшествия
Инкассатор получил срок за хищение 39 млн рублей в Крыму
20:47
Происшествия
Житель Уфы признался, что семь лет назад утопил 16-летнюю возлюбленную в ванной
20:46
Армия
Новые комплексы «Хризантема-С» начали поступать на вооружение подразделений ЮВО
20:46
Политика
Постпред РФ Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины
20:45
Армия
Власти Латвии заявили о готовности отправить на Украину военных инструкторов
20:43
Политика
Премьер Британии Джонсон пообещал поговорить с Путиным позже
Все новости

Российская премьера триллера «Глубокие воды» намечена на 18 марта

  /   Обновлено: 31 января 2022 19:18
Шоу-бизнес
Российская премьера триллера «Глубокие воды» намечена на 18 марта
Global Look Press  /  / IPA/Jennifer Bloc

Лос-Анджелес, 31 января. Премьера эротического триллера режиссера Эдриана Лайна «Глубокие воды» с Беном Аффлеком и Аной де Армас состоится в России 18 марта, сообщила кинокомпания «Вольга».

Лайн является создателем культовых картин «9 1/2 недель», «Неверная», «Лолита». Для него «Глубокие воды» станут первой лентой за последние 20 лет. В основу фильма лег одноименный роман Патриции Хайсмит. Речь идет об истории семейной пары Вика и Мелинды Ван Алленов.

Их брак трещит по швам и супруги решаются на свободные отношения. Это спасает их союз, но спустя какое-то время любовника Мелинды находят мертвым, подозрение тут же падает на Вика. Премьера «Глубоких вод» должна была состояться осенью 2020 года, но ее откладывали из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что новый «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли собрал 1,74 млн долларов в мировом прокате.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Российская премьера триллера «Глубокие воды» намечена на 18 марта
дети рианна asap rocky
Комментировать