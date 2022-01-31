Российская премьера триллера «Глубокие воды» намечена на 18 марта

Лос-Анджелес, 31 января. Премьера эротического триллера режиссера Эдриана Лайна «Глубокие воды» с Беном Аффлеком и Аной де Армас состоится в России 18 марта, сообщила кинокомпания «Вольга».

Лайн является создателем культовых картин «9 1/2 недель», «Неверная», «Лолита». Для него «Глубокие воды» станут первой лентой за последние 20 лет. В основу фильма лег одноименный роман Патриции Хайсмит. Речь идет об истории семейной пары Вика и Мелинды Ван Алленов.

Их брак трещит по швам и супруги решаются на свободные отношения. Это спасает их союз, но спустя какое-то время любовника Мелинды находят мертвым, подозрение тут же падает на Вика. Премьера «Глубоких вод» должна была состояться осенью 2020 года, но ее откладывали из-за пандемии коронавируса.

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