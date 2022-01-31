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База ВС РФ в Таджикистане в 2022 году получит 40 грузовиков «Урал-4320»

  /   Обновлено: 31 января 2022 19:13
Армия
База ВС РФ в Таджикистане в 2022 году получит 40 грузовиков «Урал-4320»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Екатеринбург, 31 января. Сорок новых грузовиков «Урал-4320» будут отправлены на 201-ю российскую военную базу в Республике Таджикистан в течение нынешнего года.

О поставках крупной партии армейских автомашин повышенной проходимости на базу ВС РФ в Таджикистане сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Автомобили планируется использоваться для перевозки личного состава, боеприпасов, материальных средств для полевых занятий, буксировки 120-мм минометов "Сани"», — отмечается в релизе ЦВО.

Грузоподъемность автомашин «Урал-4320» увеличена до 10 тонн, они способны преодолевать канавы шириной до двух метров и подъемы с уклоном до 60 градусов, сообщили представители ЦВО.

Ранее стало известно о начале учений российских военнослужащих на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане.

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таджикистан вс рф база урал-4320
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