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Илана Юрьева возмутилась шуткой о русских женщинах в сериале «И просто так»

  /   Обновлено: 31 января 2022 19:12
Шоу-бизнес
Илана Юрьева возмутилась шуткой о русских женщинах в сериале «И просто так»
instagram.com  /  @ilana7788

Москва, 31 января. Звезда шоу «Уральские пельмени», актриса Илана Юрьева поделилась неприятными эмоциями от шутки про русских женщин, прозвучавшей в сиквеле «Секса в большом городе». По мнению артистки, создатели проекта проявили лицемерие и выборочную толерантность.

Внимание Юрьевой привлек момент из эпизода сериала «И просто так», который является продолжением «Секса в большом городе». В этой сцене одна из героинь предполагает, что ее соседка смогла позволить себе роскошную квартиру, так как является русской проституткой.

Звезда «Уральских пельменей» возмутилась этой шуткой в Instagram Stories. Актриса напомнила, что одна из звезд «Секса в большом городе» Синтия Никсон выступает за равенство полов и права женщин.

«Если бы такое сделали с темнокожей или латиноамериканкой, был бы скандал... Какое лицемерие», — выразила негодование Юрьева.

Илана Юрьева возмутилась шуткой о русских женщинах в сериале «И просто так»
Prt Scr instagram.com / @ilana7788

Знаменитость увидела в шутке из сериала признаки расизма русских и подчеркнула, что ненавидит двойные стандарты. Как предполагает звезда «Уральских пельменей», русских женщин выбрали в качестве объекта юмора, поскольку над афроамериканцами, геями, транссексуалами и прочими шутить нельзя. Актриса призвала перестать навешивать ярлыки по национальности.

Ранее сериал «И просто так» раскритиковала дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк. Она назвала стереотип о «русских проститутках» обидным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Илана Юрьева возмутилась шуткой о русских женщинах в сериале «И просто так»
уральские пельмени секс в большом городе илана юрьева и просто так
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