Минобороны Канады отправит на Украину еще 60 военнослужащих

Киев, 31 января. В ближайшее время Канада дополнительно отправит на Украину 60 своих военнослужащих. Об этом сообщила глава канадского военного ведомства Анита Ананд.

Министр обороны Канады Анита Ананд в ходе переговоров с главой украинского МВД Денисом Монастырским анонсировала увеличение персонала миссии Unifier, в которой задействованы солдаты и офицеры канадской армии.

«На Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии (Unifier. — Прим. ред.) Есть возможность увеличить количество контингента до 400 человек», — приводит слова Ананд пресс-служба украинского МВД.

Операции Unifier по обучению личного состава ВСУ проводятся западными военными на Яворовском полигоне в Львовской области с 2015 года.

Ранее стало известно, что военное ведомство Украины не намерено проводить даже тренировочную мобилизацию, так как стране не угрожает внешняя опасность. Об отзыве некоторых канадских дипломатов из Киева сообщал телеканал «360».