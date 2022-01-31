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Financial Times: Отключение от SWIFT не помешает РФ заключать сделки с партнерами

Экономика
Financial Times: Отключение от SWIFT не помешает РФ заключать сделки с партнерами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. Издание Financial Times выпустило материал, посвященный последствиям отключения России от системы SWIFT. Аналитики отметили, что это приведет к некоторым операционным проблемам, но не отразится на заключении сделок между РФ и партнерами из США и ЕС, сообщает РИА Новости.

Бывший американский чиновник Даниэль Таннебаум считает, что США и ЕС будут вести себя с РФ осторожно, несмотря на грозную риторику. Они боятся, что решительные действия могут отразиться на поставках газа.

«Отключить российские банки от SWIFT означало бы использовать гранатомет там, где винтовка могла бы быть такой же эффективной», — считает консультант Оливер Вайман.

Антироссийские санкции нанесут Западу ощутимый экономический ущерб. Аналитики считают, что ЕС и США необходимо исключить риски, связанные с поставками энергоносителей из РФ.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что россияне не заметят отключения от системы SWIFT.

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