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Вооруженный человек открыл огонь по объекту КСИР на юго-востоке Ирана

Весь мир
Вооруженный человек открыл огонь по объекту КСИР на юго-востоке Ирана
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency

Тегеран, 31 января. Информационный отдел разведывательного управления иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Сараван подвергся вооруженному нападению. В результате перестрелки получил ранение проезжавший мимо автомобилист. Преступник после отказа сдаться был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

По официальным заявлениям, незадолго до этой атаки полицейские прибыли по срочному вызову в один из домов Саравана, где обнаружили труп 58-летнего мужчины с пулевыми ранениями. По сообщениям соседей, его застрелил сын, страдавший психическими заболеваниями. После этого молодой человек сел на мотоцикл и уехал в неизвестном направлении.

Вскоре этот преступник и атаковал информационный отдел КСИР. Также он обстрелял проезжавший мимо гражданский автомобиль, водитель которого получил ранения и был доставлен в больницу. Офицеры неоднократно призывали стрелка сложить оружие, однако в итоге были вынуждены открыть огонь на поражение, чтобы избежать большего числа жертв среди гражданских и служащих Корпуса.

Как сообщается, 26-летний мужчина не являлся членом одного из сепаратистских формирований из провинции Систан и Белуджистан, которые регулярно вступают в боестолкновения с подразделениями местных силовых структур. 

Криминогенная обстановка на юго-востоке Ирана осложняется деятельностью вооруженных контрабандистов, которые зачастую предпочитают перестрелки сдаче и судебному преследованию. Однако во всех подобных случаях преступники не действуют поодиночке, что косвенно подтверждает правдивость официальной версии произошедшего. 

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