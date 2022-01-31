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Booking.com пообещал выплатить назначенный ФАС штраф в установленный срок

Экономика
Booking.com пообещал выплатить назначенный ФАС штраф в установленный срок
flickr.com  /  Luca Conti

Москва, 31 января. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы, который признал законным штраф в 1,3 млрд рублей, наложенный на компанию ФАС России. Об этом сообщает ТАСС.

Сервис Booking.com выразил разочарование решением суда. Однако компания намерена выплатить взыскание в установленный срок.

«Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия», — сообщили в пресс-службе Booking.com.

ФАС завела дело в отношении сервиса из-за навязывания отелям и хостелам условий о ценовом паритете в 2020 году. Согласно данным, Booking.com запрещал подключенным к нему гостиницам опускать цены на иных ресурсах. В августе 2021 года ведомство оштрафовало компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке РФ. Позже Booking.com направил в Арбитражный суд Москвы иск об оспаривании наказания, однако суд признал его законным.

Booking.com может быть не так безопасен, как кажется. Об этом ранее заявил бизнесмен Николай Мельник.

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суд фас штраф booking.com
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