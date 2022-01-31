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Уникальные кадры огневой подготовки морпехов Каспийской флотилии появились в Сети

  /   Обновлено: 31 января 2022 19:06
Армия
Уникальные кадры огневой подготовки морпехов Каспийской флотилии появились в Сети
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Дагестан, 31 января. Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработали навыки стрельбы из автоматов Калашникова АК-74 на полигоне Аданак в Дагестане. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В сообщении уточняется, что в рамках учебных маневров военнослужащие выполнили задачи по огневой подготовке. Кроме того, морпехи отработали взаимодействие во время боя в условиях замкнутого пространства, а также метание ручных гранат для поражения условного противника.

«Военнослужащие выполняли стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и со сменой огневой позиции», — добавили в пресс-службе.

Недавно расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» Балтийского флота ВМФ РФ выполнили задачи по уничтожению отряда кораблей «противника» под Калининградом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Минобороны РФ представило современные автоматы Калашникова АК-12. Они поступят на вооружение Тихоокеанского и Черноморского флотов.

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