Уникальные кадры огневой подготовки морпехов Каспийской флотилии появились в Сети

Дагестан, 31 января. Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработали навыки стрельбы из автоматов Калашникова АК-74 на полигоне Аданак в Дагестане. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В сообщении уточняется, что в рамках учебных маневров военнослужащие выполнили задачи по огневой подготовке. Кроме того, морпехи отработали взаимодействие во время боя в условиях замкнутого пространства, а также метание ручных гранат для поражения условного противника.

«Военнослужащие выполняли стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и со сменой огневой позиции», — добавили в пресс-службе.

Недавно расчеты противокорабельных комплексов «Бастион» Балтийского флота ВМФ РФ выполнили задачи по уничтожению отряда кораблей «противника» под Калининградом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Минобороны РФ представило современные автоматы Калашникова АК-12. Они поступят на вооружение Тихоокеанского и Черноморского флотов.