Попытки Запада выйти из кризиса могут обернуться неожиданными последствиями для Европы

Народные волнения, начавшиеся в Канаде, могут вскоре перекинуться на США и Францию. Такое заявление сделал украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.

Протест дальнобойщиков в Канаде, который начинался как противостояние обязательной вакцинации против COVID-19, перерос в антиправительственный бунт. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал протестующих маргиналами, но этим только подлил масла в огонь. К колонне дальнобойщиков присоединились другие протестующие, в том числе на легковых автомобилях. В этой обстановке глава канадского правительства покинул столицу и перебрался в загородную резиденцию.

Андрей Головачев считает, что народные волнения, начавшиеся в Канаде, могут вскоре перекинуться на США и Францию. По его словам, ситуация обострилась из-за того, что западные власти перестали представлять интересы простых людей, которые обеспокоены разрывом между богатыми слоями населения и бедными.

«Конец европейского счастья? Вслед за Канадой волнения, очевидно, начнутся в США, затем во Франции, далее по списку. Что происходит? Если коротко, то западная модель представительной демократии выродилась в партократию и корпоратократию, которые уже совершенно не представляют интересы простых людей. Все привело к стремительному росту в неравенстве доходов. Начинается классовая борьба по Марксу. COVID-эпидемия и глупые локдауны просто сработали как триггер», — заявил он.

Федеральное агентство новостей /

Далее эксперт добавил, что попытки Запада выйти из кризиса могут обернуться катастрофическими последствиями для Европы. По его мнению, западные государства для улучшения ситуации в своих странах могут устроить «европейскую войну».

«Однако, есть серьезная опасность: партийные и корпоративные элиты США, Англии, Канады могут попытаться выйти из социального кризиса с помощью европейской войны», — написал Андрей Головачев на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил, что Соединенные Штаты значительно отстают от России в сфере стратегических вооружений.