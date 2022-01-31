Директор салона связи оштрафован за раскрытие тайны телефонных звонков во Владимире

Владимир, 31 января. Фрунзенский районный суд Владимира вынес приговор директору салона сотовой связи, которого признали виновным в нарушении тайны телефонных переговоров. Кроме того, он обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием служебного положения, сообщают «Владимирские ведомости».

Директор фирменного салона связи, пользуясь доступом к базе абонентов, передал третьему лицу данные одного из абонентов, включая сведения о его телефонных соединениях, за что получил «вознаграждение» в сумме 2200 рублей.

Подсудимый признал свою вину, отмечает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Он оштрафован на 40 тысяч рублей и лишен права заниматься деятельностью, связанной с обработкой персональных данных, сроком на один год.

Ранее ФАН рассказывал о новой схеме обмана телефонными мошенниками пожилых людей. Они рассказывают пенсионерам о якобы полагающейся им выплате и выманивают у них данные банковских карт.