Рианна и A$AP Rocky станут родителями

Лос-Анджелес, 31 января. Певица Рианна и рэпер Раким Майерс, более известный под псевдонимом A$AP Rocky, готовятся стать родителями. В Сети опубликован снимок беременной исполнительницы.

Слухи о том, что Рианна встречается с Майерсом, появились еще несколько лет назад. Позднее артист официально подтвердил эти отношения. В интервью журналу GQ A$AP Rocky называл избранницу любовью всей своей жизни. При этом звездная пара пока не решила идти под венец.

Рианна и Майерс раскрыли новость о скором рождении ребенка во время фотосессии. Артисты пока не объявляют имя и пол будущего малыша, пишет The Sun.

У барбадосской певицы было много громких романов. В разное время она встречалась с исполнителем Крисом Брауном, игроком Los Angeles Dodgers Мэттом Кемпом и баскетболистом Джей Ар Смитом. Ей также приписывали роман с певцом Ашером и его коллегой Дрейком. Некоторое время у Рианны были отношения с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

Ранее сообщалось, что в 2022 году продолжится беби-бум среди российских и зарубежных звезд. Пополнения, в том числе, ожидают Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт.