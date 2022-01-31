Россияне отреагировали на угрозу Нуланд ввести «мощные» санкции против РФ

Москва, 31 января. Россияне отреагировали на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о планах Вашингтона ввести новые антироссийские санкции, которые станут «мощным ударом» для РФ.

Дипломат при этом отметила, что Соединенные Штаты не планируют вводить превентивные меры в отношении России. Более того, по ее словам, Белый дом не хочет заранее разглашать возможный список ограничений, чтобы Москва не успела к ним подготовиться. По мнению Нуланд, если РФ не сумеет сыграть на опережение, новые американские санкции станут для страны и ее граждан настоящим ударом.

Россияне в Сети уже отреагировали на громкие обещания и угрозы замгоссекретаря США. Большинство сошлись во мнении, что в действительности власти Соединенных Штатов не хотят озвучивать список ограничений, так как понимают, что все возможные санкции уже давно введены и новые не окажут никакого существенного влияния на РФ.

«Нуланд: США понимают бессмысленность санкционных мер и будут использовать их только как страшилку»; «А вот США как раз находятся в ситуации стратегической неопределенности, гадая, что предпримет Россия в ответ на санкционное и прочее давление. Именно эта неопределенность не позволяет им вводить санкции, как им вздумается»; «Так бы и сказала: мол, что могли, уже давно сделали. Россия уже давно все меры приняла. Гегемон сдулся и уже бессилен нанести какой-то ощутимый ущерб»; «"Мощные санкции" были и в прошлый раз, и в позапрошлый. Что-то мощь ваша совсем поугасла. Гегемон уже не тот»; «Все санкции, которые они могут ввести против России, они уже объявили. И при этом их не вводят, то есть дают нам время к ним подготовиться. Да и время играет против США, так как главная угроза США Китай становится все более могущественным, и со временем США будет не до России»; «Пшик — и сдулись. Нет у них того, о чем они так радужно кричат. Санкции, которые, по их мнению, должны были уничтожить экономику РФ, использовали, и теперь осталось лишь громкие названия придумывать для своих "супер" санкций», — пишут в Сети.

Кроме того, комментаторы подчеркивают, что новые санкции не смогут навредить России, так как она не только выстоит, как делала это уже не один раз, но и сможет при необходимости дать достойный отпор США.

Федеральное агентство новостей /

«Есть хорошая пословица — что посеешь, то и пожнешь. Россия никого, ничего и никогда не боялась и не боится»; «Надо не продавать янки СПГ, титан, двигатели и много что еще! В санкции ввергнуть, да и здание посольства в Москве пусть освобождают!»; «Что, Нуланд, печеньками Россию закидаешь?»; «Почему истерики и паника на Западе? Да потому что Россия готова к любым вариантам развития событий. Есть, чем ответить, чтобы надолго запомнили»; «В США живут позавчерашними представлениями и думают, что Россия рухнет. Да хоть все разом санкции введите — Россия выживет, а США уйдут в небытие»; «Как же США привыкли "решать судьбу" всего нашего Мира! А кто им право на это давал? Но самодостаточную Россию они не прогнут — сил не хватит!», — уверены комментаторы.

Некоторые пользователи отметили, что пока все действия США привели к упадку вовсе не Россию, а Украину, которую якобы защищает Вашингтон. В связи с этим и новые «антироссийские» санкции могут вновь сыграть против Киева, считают в Сети. Также ряд комментаторов высказали уверенность, что санкции нужно ввести в первую очередь против самой Виктории Нуланд, которая пытается разжечь вражду между Россией и Украиной.

«Вообще-то ее должен ждать международный суд за открытое подстрекание и поддержку вооруженного государственного переворота в Украине»; «Эта старушка очень больно бьет печеньками. После ее удара на Украине отвалились регионы и развалилась промышленность»; «Пора объявить санкции против замсекретаря, не дающей отчет своим действиям, за разжигание вражды, неуважительное отношение к стране и россиянам, запугивание, за поддержку агрессивных действий, недопонимание последствий»; «Украину Нуланд уже отправила на свалку истории»; «Да сколько можно! Предлагаю ввести санкции против этой дамы и создать петицию в ответ на агрессию и подстрекательство, накачку оружием третьих стран»; «Ты что, Нуланд!? У нас в России и так почти девять миллионов украинских заробитчан. Ты хочешь, чтоб и оставшиеся на Украине сбежали для спасения?! Корми их сама. Да, и "понты" свои оставь талибам»; «Лучше бы печенья привезла. А то прошлое уже на Майдане съели, теперь голодают», — отметили россияне.

Известный политолог Алексей Мухин ранее заявил, что полученный Россией ответ от США по гарантиям безопасности является частью большой американской политической игры, которую Москва может сломать одним простым ходом.