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Аналитик Ракша: США намерены при помощи финансовых санкций «перекрыть воздух» России

Политика
Аналитик Ракша: США намерены при помощи финансовых санкций «перекрыть воздух» России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. Россия не в силах отказаться от доллара из-за внешнеторгового оборота Москвы. Об этом заявил генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша.

Причиной является то, что большая часть московского оборота реализуется в долларовом эквиваленте. По мнению аналитика, Вашингтон предпринимает разные тактики, чтобы «перекрыть воздух» Москве и ограничить возможности для сотрудничества с другими государствами.

«Соединенные Штаты будут давить на любых наших валютных партнеров, какие бы валюты у них не были, чтобы через них мы не могли проводить платежи, которые сегодня проводим напрямую через центр в Нью-Йорке», — говорит аналитик в эфире Общественной службы новостей.

Президент США Джо Байден намерен заблокировать банкам России проведение долларовых операций, если российская сторона предпримет «агрессивные действия» в сторону Украины. Депутат Госдумы Адальби Шхагошев считает, что громкие заявления американского лидера могут напрячь мировых лидеров.

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