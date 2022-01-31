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Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за проблем в отношениях с Ричем Полом

Шоу-бизнес
Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за проблем в отношениях с Ричем Полом
instagram.com  /  @adele

Лос-Анджелес, 31 января. Певица Адель отменила выступления в Лас-Вегасе из-за проблем личного характера. Знаменитость отказалась давать концерты, так как у нее возникли трудности в отношениях с возлюбленным — спортивным агентом Ричем Полом.

Исполнительница должна была выступить в Лас-Вегасе 28 января, но менее чем за сутки до шоу стало известно о его отмене. Адель не дала концерт, так как улетела в Лос-Анджелес к избраннику, сообщил источник Daily News.

«Проблемы в раю — вот почему она не может выступать», — отметил инсайдер.

По словам близких к певице источников, она плакала во время репетиций. Кроме того, иногда звезда останавливала процесс, чтобы ответить на звонки бойфренда.

При этом официально Адель объявила другую причину отмены концертов в Лас-Вегасе. Исполнительница утверждала, что шоу не получилось подготовить на должном уровне из-за сложностей с доставкой и коронавирусом, передает «Газета.Ru».

Ранее Адель купила роскошный дом в Беверли-Хиллз. Особняк продал певице актер Сильвестр Сталлоне, который сделал на объект хорошую скидку.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за проблем в отношениях с Ричем Полом
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