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Как Саудовская Аравия ведет борьбу с контрафактом и защищает интеллектуальную собственность

Весь мир
Как Саудовская Аравия ведет борьбу с контрафактом и защищает интеллектуальную собственность
Global Look Press  /  Oliver Weiken / dpa / Global Look Press / Kemal Aslan / ZUMAPRESS.com / Tribes of the World / flickr.com / CC BY-SA 2.0

Саудовское управление по интеллектуальной собственности (SAIP) и министерство торговли королевства отчитались о своих недавних успехах в борьбе с контрафактом и мошенничеством в государстве.

Одним из последних громких дел стало задержание известного саудовского блогера с площадки Snapchat, который был пойман властями с поличным при продаже подделок соотечественникам.

Мужчина арендовал три роскошные меблированные квартиры в двух пятизвездочных отелях на севере Эр-Рияда и сделал из них шоурумы для продажи сумок, обуви, аксессуаров и кожаных изделий от известных международных брендов. Поскольку злоумышленник имел большую аудиторию в социальных сетях, он смог привлечь к этой продукции внимание обеспеченных покупателей. Для того, чтобы эффективнее ввести своих клиентов в заблуждение о качестве предлагаемых товаров, продавец использовал для доставки заказанных вещей дорогие автомобили.

Тем не менее его активность в социальных сетях привлекла внимание SAIP. Сотрудники управления в координации с другими специализированными ведомствами провели рейд дома у правонарушителя и смогли изъять в общей сложности 1242 контрафактных продукта, оценочная стоимость которых составляет около 700 тысяч саудовских риялов (187 тыс. долларов США). Соответствующее дело уже было передано в судебные органы ради наказания злоумышленника.

Другой крупный мошенник — бизнесмен Вишну Таймни был пойман властями всего четыре дня назад за распространение поддельных картриджей для принтеров фирмы HP. Причиной усиления внимания властей к его персоне стало непосредственно обращение со стороны американской компании.

После обыска принадлежащих мужчине помещений были конфискованы в общей сложности около 13 тыс. предметов.

Годовой отчет

«В 2021 году мы рекомендовали заблокировать 2079 веб-сайтов за нарушение законов королевства об интеллектуальной собственности. Кроме того, Саудовское управление по интеллектуальной собственности совершило свыше 6400 выездных инспекционных поездок в десяти городах. В результате было конфисковано более 95 тыс. единиц продукции», — рассказал пресс-секретарь SAIP Ясир Хаками в интервью Arab News.

Также чиновник отметил, что 90% всех преступлений в этой сфере в минувшем году были связаны с товарными знаками, а остальные 10% — с нарушением авторских прав.

В сотрудничестве с Управлением закята, налогов и таможни в прошлом году было изъято и уничтожено свыше 2 млн единиц контрафактной продукции. Среди наиболее распространенных товаров — обувь, одежда, мобильные аксессуары, сантехника и автомобильные фильтры — все с известными торговыми марками крупных международных компаний.

Также было конфисковано и уничтожено более 5,5 млн предметов, нарушающих правила интеллектуальной собственности, включая пиратские DVD и CD, книги, а также поддельные настольные компьютеры, ноутбуки, чипы памяти, телевизионные спутниковые приставки и устройства для копирования компакт-дисков.

Законодательные нормы

Согласно результатам недавнего исследования Организации европейского сотрудничества и развития и Управления интеллектуальной собственности Европейского союза, в настоящее время торговля контрафактными и пиратскими товарами составляет до 3,3% мирового рынка и достигает 509 млрд долларов.

«Закон о борьбе с коммерческим мошенничеством и системе товарных знаков» Саудовской Аравии запрещает сбыт подделок. Любое нарушение в этой области может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до 1 млн саудовских риялов (около 266,6 тыс. долларов). В некоторых случаях могут быть применены оба наказания. Соответствующие меры были утверждены властями в прошлом году.

В Управлении по защите общества, поддержке национальной экономики и улучшению международной торговли спекуляцию контрафактом, наряду с контрабандой наркотиков и алкоголя, причисляют к вещам, угрожающим безопасности подданных монархии. Исходя из такой позиции, власти ждут от соотечественников помощи в борьбе со злоумышленниками и просят граждан сообщать об известных случаях правонарушений по специальным телефонным номерам и электронной почте. При успешном разоблачении преступников, сообщивших может ждать денежное вознаграждение.

Как в Саудовской Аравии ведут борьбу с контрафактом и защищают интеллектуальную собственность
Федеральное агентство новостей /

Как и в других странах, в Саудовской Аравии необязательно дожидаться момента, когда спекулянтом начинают интересоваться профильные органы. У владельцев собственного товарного знака есть возможность пожаловаться на нарушение своих прав в Департамент по борьбе с коммерческим мошенничеством (ACFD). Однако заявитель должен предоставить доказательства в виде образца подлинных и контрафактных продуктов. К ним необходимо приложить счета за покупку в торговых точках, распространяющих подделки. Если ведомство признает жалобу справедливой, правоохранители проведут рейд по изъятию незаконных товаров, которые затем будут уничтожены.

При этом в королевстве распространены не только государственные, но и коммерческие суды, которые готовы предоставить все необходимые услуги на платной основе. Однако в любом случае залогом успеха в борьбе со злоумышленниками у частных заявителей является регистрация своей торговой марки в Саудовской Аравии, иначе права в данной юрисдикции не признаются. Исключением считаются только широко известные товарные знаки.

Государство видит проблему

По словам саудовских чиновников, последние задержания и статистика за прошлый год продемонстрировали необходимость борьбы с мошенничеством в королевстве. Исходя их этого, Эр-Рияд намерен усилить меры по выявлению правонарушителей.

Впрочем, в Саудовской Аравии к использованию контрафактной продукции ранее оказались причастны и сами члены королевской семьи, хоть этот случай можно считать скорее курьезным. В 2017 году во время визита в страну экс-президента США Дональда Трампа он получил от правительства монархии 82 подарка.

Особо любопытные среди них были три шубы из белого тигра и гепарда, а также кинжал с рукояткой из слоновой кости. После истечения срока полномочий американский миллиардер был вынужден сдать эти презенты администрации, что позволило провести тщательную проверку. Звериные шкуры и кость оказались хорошими подделками. Впрочем, это обстоятельство в данном случае можно считать положительным, поскольку белые гепарды и тигры являются исчезающими видами.

Поиск эффективной стратегии

Конкретных шагов по ужесточению контроля за производителями подделок и их распространителями министерство торговли и управление по интеллектуальной собственности Саудовской Аравии пока не оглашают. Тем не менее этот вопрос сопутствует антинаркотической и антиалкогольной кампаниям властей, заявивших о своих твердых намерениях положить конец торговле запрещенными товарами.

Однако в случае с контрафактом, как и с психотропными средствами, действует ключевой экономический закон: спрос рождает предложение. И параллельно с планомерной борьбой против контрабандистов и мошенников королевству требуются системные изменения, оказывающие влияние на жизнь рядовых граждан.

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саудовская аравия контрафакт торговля подделки
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