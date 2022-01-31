Как Саудовская Аравия ведет борьбу с контрафактом и защищает интеллектуальную собственность

Саудовское управление по интеллектуальной собственности (SAIP) и министерство торговли королевства отчитались о своих недавних успехах в борьбе с контрафактом и мошенничеством в государстве.

Одним из последних громких дел стало задержание известного саудовского блогера с площадки Snapchat, который был пойман властями с поличным при продаже подделок соотечественникам.

Мужчина арендовал три роскошные меблированные квартиры в двух пятизвездочных отелях на севере Эр-Рияда и сделал из них шоурумы для продажи сумок, обуви, аксессуаров и кожаных изделий от известных международных брендов. Поскольку злоумышленник имел большую аудиторию в социальных сетях, он смог привлечь к этой продукции внимание обеспеченных покупателей. Для того, чтобы эффективнее ввести своих клиентов в заблуждение о качестве предлагаемых товаров, продавец использовал для доставки заказанных вещей дорогие автомобили.

Тем не менее его активность в социальных сетях привлекла внимание SAIP. Сотрудники управления в координации с другими специализированными ведомствами провели рейд дома у правонарушителя и смогли изъять в общей сложности 1242 контрафактных продукта, оценочная стоимость которых составляет около 700 тысяч саудовских риялов (187 тыс. долларов США). Соответствующее дело уже было передано в судебные органы ради наказания злоумышленника.

Другой крупный мошенник — бизнесмен Вишну Таймни был пойман властями всего четыре дня назад за распространение поддельных картриджей для принтеров фирмы HP. Причиной усиления внимания властей к его персоне стало непосредственно обращение со стороны американской компании.

После обыска принадлежащих мужчине помещений были конфискованы в общей сложности около 13 тыс. предметов.

Годовой отчет

«В 2021 году мы рекомендовали заблокировать 2079 веб-сайтов за нарушение законов королевства об интеллектуальной собственности. Кроме того, Саудовское управление по интеллектуальной собственности совершило свыше 6400 выездных инспекционных поездок в десяти городах. В результате было конфисковано более 95 тыс. единиц продукции», — рассказал пресс-секретарь SAIP Ясир Хаками в интервью Arab News.

Также чиновник отметил, что 90% всех преступлений в этой сфере в минувшем году были связаны с товарными знаками, а остальные 10% — с нарушением авторских прав.

В сотрудничестве с Управлением закята, налогов и таможни в прошлом году было изъято и уничтожено свыше 2 млн единиц контрафактной продукции. Среди наиболее распространенных товаров — обувь, одежда, мобильные аксессуары, сантехника и автомобильные фильтры — все с известными торговыми марками крупных международных компаний.

Также было конфисковано и уничтожено более 5,5 млн предметов, нарушающих правила интеллектуальной собственности, включая пиратские DVD и CD, книги, а также поддельные настольные компьютеры, ноутбуки, чипы памяти, телевизионные спутниковые приставки и устройства для копирования компакт-дисков.

Законодательные нормы

Согласно результатам недавнего исследования Организации европейского сотрудничества и развития и Управления интеллектуальной собственности Европейского союза, в настоящее время торговля контрафактными и пиратскими товарами составляет до 3,3% мирового рынка и достигает 509 млрд долларов.

«Закон о борьбе с коммерческим мошенничеством и системе товарных знаков» Саудовской Аравии запрещает сбыт подделок. Любое нарушение в этой области может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до 1 млн саудовских риялов (около 266,6 тыс. долларов). В некоторых случаях могут быть применены оба наказания. Соответствующие меры были утверждены властями в прошлом году.

Saudi Arabia sets harsher penalties for #counterfeiters

Saudi Ministry of Commerce announced new penalties for those who counterfeit trademarks and those who exhibit, sell, or own products bearing a counterfeit trademark, including a 1-year jail term + fines of up to SR1 million pic.twitter.com/33VZl2yTwl — Moeller IP Advisors (@IPMoeller) April 30, 2021

В Управлении по защите общества, поддержке национальной экономики и улучшению международной торговли спекуляцию контрафактом, наряду с контрабандой наркотиков и алкоголя, причисляют к вещам, угрожающим безопасности подданных монархии. Исходя из такой позиции, власти ждут от соотечественников помощи в борьбе со злоумышленниками и просят граждан сообщать об известных случаях правонарушений по специальным телефонным номерам и электронной почте. При успешном разоблачении преступников, сообщивших может ждать денежное вознаграждение.

Федеральное агентство новостей /

Как и в других странах, в Саудовской Аравии необязательно дожидаться момента, когда спекулянтом начинают интересоваться профильные органы. У владельцев собственного товарного знака есть возможность пожаловаться на нарушение своих прав в Департамент по борьбе с коммерческим мошенничеством (ACFD). Однако заявитель должен предоставить доказательства в виде образца подлинных и контрафактных продуктов. К ним необходимо приложить счета за покупку в торговых точках, распространяющих подделки. Если ведомство признает жалобу справедливой, правоохранители проведут рейд по изъятию незаконных товаров, которые затем будут уничтожены.

При этом в королевстве распространены не только государственные, но и коммерческие суды, которые готовы предоставить все необходимые услуги на платной основе. Однако в любом случае залогом успеха в борьбе со злоумышленниками у частных заявителей является регистрация своей торговой марки в Саудовской Аравии, иначе права в данной юрисдикции не признаются. Исключением считаются только широко известные товарные знаки.

Государство видит проблему

По словам саудовских чиновников, последние задержания и статистика за прошлый год продемонстрировали необходимость борьбы с мошенничеством в королевстве. Исходя их этого, Эр-Рияд намерен усилить меры по выявлению правонарушителей.

Впрочем, в Саудовской Аравии к использованию контрафактной продукции ранее оказались причастны и сами члены королевской семьи, хоть этот случай можно считать скорее курьезным. В 2017 году во время визита в страну экс-президента США Дональда Трампа он получил от правительства монархии 82 подарка.

Donald Trump was given rare white tiger and cheetah fur robes by Saudi Arabia while president, sparking an inquiry by officials who later made an unusual discovery – the gifts were fake | @Josiensor https://t.co/Y3VsABh5Lk — Telegraph World News (@TelegraphWorld) October 12, 2021

Особо любопытные среди них были три шубы из белого тигра и гепарда, а также кинжал с рукояткой из слоновой кости. После истечения срока полномочий американский миллиардер был вынужден сдать эти презенты администрации, что позволило провести тщательную проверку. Звериные шкуры и кость оказались хорошими подделками. Впрочем, это обстоятельство в данном случае можно считать положительным, поскольку белые гепарды и тигры являются исчезающими видами.

Поиск эффективной стратегии

Конкретных шагов по ужесточению контроля за производителями подделок и их распространителями министерство торговли и управление по интеллектуальной собственности Саудовской Аравии пока не оглашают. Тем не менее этот вопрос сопутствует антинаркотической и антиалкогольной кампаниям властей, заявивших о своих твердых намерениях положить конец торговле запрещенными товарами.

Однако в случае с контрафактом, как и с психотропными средствами, действует ключевой экономический закон: спрос рождает предложение. И параллельно с планомерной борьбой против контрабандистов и мошенников королевству требуются системные изменения, оказывающие влияние на жизнь рядовых граждан.