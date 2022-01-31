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Объем IPO в мире сократился на 60% с начала 2022 года

Экономика
Объем IPO в мире сократился на 60% с начала 2022 года
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 31 января. Объем первичных размещений акций (IPO) с начала текущего года рухнул на 60% относительно рекордного старта 2021 года — до 26,7 млрд долларов. Такие данные распространило агентство Bloomberg.

Глобальный рынок акций в январе пережил худший месяц с начала пандемии коронавируса. Причинами этого стали перспективы роста процентных ставок совместно с замедлением темпов экономического роста и геополитической напряженностью.

Сокращение спроса со стороны инвесторов и нестабильные рынки привели к тому, что стоимость отмененных IPO по всему миру практически удвоилась по сравнению с прошлым годом, достигнув на текущий момент 6,2 млрд долларов.

«Для корпораций было бы смелым решением настаивать на IPO в нынешних условиях», — отметила главный инвестиционный директор по акциям Allianz Global Investors Виржини Мезоннев.

Единственным миллиардером, разбогатевшим на обвале рынка акций, оказался Уоррен Баффет. На это указывают данные Bloomberg Billionaires Index.

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пандемия IPO рынок акций
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