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Талибы вырубают старейшие платаны Афганистана для продажи и обогрева офисов

  /   Обновлено: 31 января 2022 18:35
Общество
Талибы вырубают старейшие платаны Афганистана для продажи и обогрева офисов
pixabay.com  /  Bernd Prokop

Кабул, 31 января. Радикалы движения «Талибан»1 (запрещенная в России организация) вырубают деревья в парках и на улицах афганских городов для продажи и обогрева своих домов и офисов.

Вырубка ведется в городах Пули-Хумри и Талукан, в нескольких уездах провинций Панджшер и Бадахшан. В некоторых городах продаются деревья из общественного парка.

Вырубка в Талукане началась два месяца назад, талибы проигнорировали просьбы старейшин и срубили много насаждений, в том числе старые платаны. Жители Пули-Хумри заявили, что деревья продали из центрального парка, известного как «Парк кофейни».

Чиновники Министерства образования Афганистана сообщили, что с марта этого года будет возобновлена работа школ для всех возрастных групп учащихся. Это постановление относится как к мальчикам, так и девочкам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан деревья платаны
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