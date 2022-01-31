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Российскую программу бесплатной выдачи земли в Арктике назвали уникальной

  /   Обновлено: 31 января 2022 18:35
Экономика
Российскую программу бесплатной выдачи земли в Арктике назвали уникальной
Росконгресс  /  ФАН

Санкт-Петербург, 31 января. Кандидат юридических наук Александр Зорин в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» оценил выигрышность «Арктического гектара» в сравнении с похожими программами в Италии и США.

Программа предоставления бесплатного гектара земли на территории Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа является уникальным проектом, точных аналогов которому в мире не существует, убежден создатель сетевого движения «За честный суд».

По словам адвоката, немногим похожий опыт был в Соединенных Штатах Америки несколько сотен лет назад. Сейчас такого, что людям предоставляют бесплатно землю, совершенно нет. При этом спикер подчеркнул, что государственные программы поддержки всегда имеют свои особенности, что предполагает определенные ограничения.

К примеру, осуществлять добычу полезных ископаемых россиянам на «Арктическом гектаре» будет нельзя, так как этот вид деятельности требует специальной лицензии. Зорин отметил, что в Италии, например, была в свое время программа по восстановлению покинутого жилья в деревнях. Правительство страны предлагало купить участок за один евро, однако фактически, чтобы ввести приобретенный дом в эксплуатацию, требовалось до 800 тыс. евро.

Начиная с 1 февраля, жители страны могут оформить получение гектара земли на территории Арктической зоны. Для этого подается заявка на сайте надальнийвосток.рф. Участки уже выдавались летом 2021 года, но тогда проект был доступен исключительно для местных граждан. Теперь же россияне из любых субъектов РФ смогут поучаствовать в программе.

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