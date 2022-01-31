Минюст США впервые заинтересовался связями Байдена-младшего с Китаем

Вашингтон, 31 января. Министерство юстиции США впервые заинтересовалось связями сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена — с Китаем в 2019 году. Об этом сообщает New York Post.

JP Morgan Chase subpoenaed in 2019 over Hunter Biden's business deals in China https://t.co/OnRxe0UM3C via @nypost — Bo Snerdley (@BoSnerdley) January 31, 2022

По данным СМИ, минюст направил обращение в банк JPMorgan Chase, в котором попросил предоставить записи о любых международных финансовых операциях за последние пять лет с участием Байдена-младшего, его дяди Джеймса Байдена и его бывших деловых партнеров Девона Арчера и Эрика Шверина. Повестка была выдана прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайсом 15 мая 2019 года. В то время Джо Байден был кандидатом в президенты.

В прошлом году Хантер раскрыл, что он находится под следствием за возможные налоговые махинации, а в апреле он заявил в интервью, что не планирует заключать сделку о признании вины.

«Вчера я впервые узнал, что прокуратура США в штате Делавэр уведомила моего юридического советника, что они расследуют мои налоговые дела. Я отношусь к этому вопросу очень серьезно, но я уверен, что объективное рассмотрение этих вопросов покажет, что я вел свои дела законно, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — говорится в заявлении Байдена-младшего.

Расследование министерства юстиции в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году, но до выборов о нем не сообщалось. Через месяц после голосования, в декабре 2020 года, Хантер объявил, что прокуратура США в Делавэре ведет расследование. За несколько недель до выборов тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр дал указание держать расследование в тайне.

Ноутбук Байдена-младшего

В октябре Хантер Байден оставил свой ноутбук в ремонтной мастерской в Нью-Джерси. Хозяин передал данные в ФБР, а также адвокату Дональда Трампа — Руди Джулиани. Помимо скандальных фото, на которых сын президента употребляет наркотики, там также содержались данные о связях с руководством Китая. Среди компромата — 103 тысячи текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, более 2 тыс. фотографий и видео.