Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 19:19
19:19
Политика
Захарова назвала политику Вашингтона «циничной и хамской»
19:18
Шоу-бизнес
Российская премьера триллера «Глубокие воды» намечена на 18 марта
19:17
Политика
Профессор МГИМО Стрельцов: «Япония бойкотирует Китай в угоду США»
19:16
Весь мир
Вооруженный человек открыл огонь по объекту КСИР на юго-востоке Ирана
19:13
Армия
База ВС РФ в Таджикистане в 2022 году получит 40 грузовиков «Урал-4320»
19:12
Шоу-бизнес
Илана Юрьева возмутилась шуткой о русских женщинах в сериале «И просто так»
19:11
Армия
Минобороны Канады отправит на Украину еще 60 военнослужащих
19:11
Экономика
Financial Times: Отключение от SWIFT не помешает РФ заключать сделки с партнерами
19:10
Общество
Рыбаки в Крыму начали вылавливать «сбежавших» из питомника в Сочи форель и лосося
19:10
Происшествия
Пожилого екатеринбуржца нашли мертвым после трех дней поисков
Все новости

Минюст США впервые заинтересовался связями Байдена-младшего с Китаем

  /   Обновлено: 31 января 2022 19:00
Весь мир
Минюст США впервые заинтересовался связями Байдена-младшего с Китаем
wikipedia.org  /  Sebmol / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 31 января. Министерство юстиции США впервые заинтересовалось связями сына президента США Джо БайденаХантера Байдена — с Китаем в 2019 году. Об этом сообщает New York Post.

По данным СМИ, минюст направил обращение в банк JPMorgan Chase, в котором попросил предоставить записи о любых международных финансовых операциях за последние пять лет с участием Байдена-младшего, его дяди Джеймса Байдена и его бывших деловых партнеров Девона Арчера и Эрика Шверина. Повестка была выдана прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайсом 15 мая 2019 года. В то время Джо Байден был кандидатом в президенты.

В прошлом году Хантер раскрыл, что он находится под следствием за возможные налоговые махинации, а в апреле он заявил в интервью, что не планирует заключать сделку о признании вины.

«Вчера я впервые узнал, что прокуратура США в штате Делавэр уведомила моего юридического советника, что они расследуют мои налоговые дела. Я отношусь к этому вопросу очень серьезно, но я уверен, что объективное рассмотрение этих вопросов покажет, что я вел свои дела законно, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — говорится в заявлении Байдена-младшего.

Расследование министерства юстиции в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году, но до выборов о нем не сообщалось. Через месяц после голосования, в декабре 2020 года, Хантер объявил, что прокуратура США в Делавэре ведет расследование. За несколько недель до выборов тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр дал указание держать расследование в тайне.

Ноутбук Байдена-младшего

В октябре Хантер Байден оставил свой ноутбук в ремонтной мастерской в Нью-Джерси. Хозяин передал данные в ФБР, а также адвокату Дональда Трампа — Руди Джулиани. Помимо скандальных фото, на которых сын президента употребляет наркотики, там также содержались данные о связях с руководством Китая. Среди компромата — 103 тысячи текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, более 2 тыс. фотографий и видео.

Минюст США впервые заинтересовался связями Байдена-младшего с Китаем в 2019 году
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Минюст США впервые заинтересовался связями Байдена-младшего с Китаем
сша китай байден
Комментировать