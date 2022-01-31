Основательница музея памяти петербургских художников рассказала о его экспозиции

«Музей петербургских ангелов» расположен на берегу канала Грибоедова. Талантливая супружеская чета Роман Шустров и Мария Касьяненко жили здесь и создавали свои светлые и добрые произведения.

Идея открыть музей принадлежит матери Марии — Ольге Шустровой.

«Я была убеждена, что нужно сохранить наследие, которое осталось, квартиру, которую они купили, в которой хотели работать, наполненную их вещами. Поэтому я решила создать музей», — рассказала она.

Муж Ольги Александр скончался от коронавируса 25 апреля 2020 года. Спустя две недели по той же причине умер его брат Роман, подаривший Петербургу несколько скульптур, ставших популярными среди горожан и туристов. Одно из самых известных его произведений — «Печальный ангел», созданный в память о врачах, погибших во время пандемии.

«Этот ангел стал местом притяжения для петербуржцев и гостей города. Он очень сердечный, печальный, но в нем есть и надежда. Он теплый. К нему хочется прикоснуться, обнять эти большие крылья, как-то прижаться. На этой скамеечке есть QR-код. Можно поднести телефон и увидеть список людей, которые погибли от этой болезни», — отметила общественный директор «Музея петербургских ангелов» Елена Добрякова.

Квартира-музей заполнена авторскими работами Романа и его супруги Марии Касьяненко, скончавшейся в апреле 2021 года. Статуэтки и куклы, маски, рисунки и фотографии напоминают о своих создателях посетителям выставки. Здесь планируется проводить регулярные мастер-классы и творческие мероприятия.