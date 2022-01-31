Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 20:48
20:48
Общество
Netflix опубликовал трейлер новой «Техасской резни бензопилой»
20:48
Происшествия
В Салехарде двоих заключенных осудят за пытки и убийство в тюрьме
20:48
Шоу-бизнес
Гагарина, Крид и Баста займут места наставников в новом сезоне шоу «Голоc. Дети»
20:48
Общество
Зоозащитница из Ярославля продала квартиру и построила приют для животных
20:47
Происшествия
Инкассатор получил срок за хищение 39 млн рублей в Крыму
20:47
Происшествия
Житель Уфы признался, что семь лет назад утопил 16-летнюю возлюбленную в ванной
20:46
Армия
Новые комплексы «Хризантема-С» начали поступать на вооружение подразделений ЮВО
20:46
Политика
Постпред РФ Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины
20:45
Армия
Власти Латвии заявили о готовности отправить на Украину военных инструкторов
20:43
Политика
Премьер Британии Джонсон пообещал поговорить с Путиным позже
Все новости

Основательница музея памяти петербургских художников рассказала о его экспозиции

Общество

«Музей петербургских ангелов» расположен на берегу канала Грибоедова. Талантливая супружеская чета Роман Шустров и Мария Касьяненко жили здесь и создавали свои светлые и добрые произведения. 

Идея открыть музей принадлежит матери Марии — Ольге Шустровой.

«Я была убеждена, что нужно сохранить наследие, которое осталось, квартиру, которую они купили, в которой хотели работать, наполненную их вещами. Поэтому я решила создать музей», — рассказала она.

Муж Ольги Александр скончался от коронавируса 25 апреля 2020 года. Спустя две недели по той же причине умер его брат Роман, подаривший Петербургу несколько скульптур, ставших популярными среди горожан и туристов. Одно из самых известных его произведений — «Печальный ангел», созданный в память о врачах, погибших во время пандемии.

«Этот ангел стал местом притяжения для петербуржцев и гостей города. Он очень сердечный, печальный, но в нем есть и надежда. Он теплый. К нему хочется прикоснуться, обнять эти большие крылья, как-то прижаться. На этой скамеечке есть QR-код. Можно поднести телефон и увидеть список людей, которые погибли от этой болезни», — отметила общественный директор «Музея петербургских ангелов» Елена Добрякова.

Квартира-музей заполнена авторскими работами Романа и его супруги Марии Касьяненко, скончавшейся в апреле 2021 года. Статуэтки и куклы, маски, рисунки и фотографии напоминают о своих создателях посетителям выставки. Здесь планируется проводить регулярные мастер-классы и творческие мероприятия.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Основательница музея памяти петербургских художников рассказала о его экспозиции
петербург музей искусство коронавирус печальный ангел
Комментировать