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Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины

  /   Обновлено: 31 января 2022 18:31
Политика
Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 31 января. Совет Безопасности ООН проведет заседание по украинскому вопросу. Голосование об организации встречи состоялось 31 января.

О результатах сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Заседание назначено на 18 февраля.

Инициатором обсуждения ситуации является Вашингтон. По словам российского дипломата, это предложение ставит других членов Совбеза в неудобное положение. Истерия западных стран вокруг "планов" России вторгнуться на Украину в первую очередь вредит Киеву.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Он добавил, что инициатором переговоров должна выступить Москва.

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