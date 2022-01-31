Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины

Нью-Йорк, 31 января. Совет Безопасности ООН проведет заседание по украинскому вопросу. Голосование об организации встречи состоялось 31 января.

О результатах сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Заседание назначено на 18 февраля.

Инициатором обсуждения ситуации является Вашингтон. По словам российского дипломата, это предложение ставит других членов Совбеза в неудобное положение. Истерия западных стран вокруг "планов" России вторгнуться на Украину в первую очередь вредит Киеву.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Он добавил, что инициатором переговоров должна выступить Москва.