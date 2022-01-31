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Ливия и Греция подписали меморандум об увеличении товарооборота
Весь мир
Ливия и Греция подписали меморандум об увеличении товарооборота
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Триполи, 31 января. Торгово-промышленные и сельскохозяйственные палаты Ливии и Греции подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) в целях расширения экономического сотрудничества между государствами.

Официальный представитель Министерства экономики и торговли переходного Правительства национального единства (ПНЕ) отметил, что заключение МОВ состоялось в соответствии с указаниями министра Мухаммеда аль-Хувейджа в целях облегчения процедур для бизнесменов и частных предпринимателей, а также для повышения уровня торгового обмена.

В совещании участвовали председатель и члены комитета по управлению, генеральный директор Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Триполи, заместители министров финансов и молодежи переходного правительства, члены Афинской торгово-промышленной палаты и заместители министров иностранных дел и транспорта в правительстве Греции.

Стороны обсудили пути активизации воздушного и морского транспорта в координации с компетентными органами Ливии и Греции, а также аспекты сотрудничества и обмена опытом в области энергетики, строительства, развития инфраструктуры, пищевой и медицинской промышленности.

Триполи и Тунис ранее подписали меморандум о развитии платежных систем. Представители двух государств также договорились совершенствовать денежно-кредитную политику.

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ливия греция товарооборот
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