Москва, 31 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвиняет российского Владимира Путина в «нападении» на Украину для сохранения собственной власти. Такое мнение высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

По словам Корнилова, в последнее время Джонсон нарушал ограничения по локдауну. Его часто замечали пьяным. При его руководстве в Палате общин были найдены следы наркотических веществ. Сейчас британский премьер-министр направил все свое внимание на «войну с Кремлем». Ведь власть нужно сохранить, несмотря на непристойное поведение.

Хитрой идеи придерживаются британские газеты, которые стараются отвлечь жителей страны от преследований Джонсона из-за вечеринок с его участием. Обложки изданий кричат: российский лидер «готов начать войну».

«Конечно, британцы сейчас будут стараться очень активно перевести внимание общественности с внутренних проблем на мифическую, выдуманную ими же проблему с так называемым российским вторжением», — говорит политолог.

По мнению Корнилова, введение ограничений Лондоном почувствуют только те, кто не вывел капиталы и инвестиции из Великобритании. Путин предупреждал бизнесменов об опасности сохранения недвижимости и финансов в Британии. Кремль готов подготовить зеркальные санкции против английских компаний на территории РФ.

Глава британского МИД Лиз Трасс намерена рассмотреть возможность конфискации движимого и недвижимого имущества олигархов из РФ. Ограничения применят в случае эскалации «конфликта» вокруг Украины.