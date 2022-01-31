Профессор МГИМО Стрельцов: «Япония бойкотирует Китай в угоду США»

Бойкот Японией Олимпиады в Китае не случаен. С одной стороны, этого хочет старший союзник Токио, Вашингтон, который видит в Пекине своего главного экономического конкурента. Во-вторых, Япония рассматривает Китай как главного условного врага, что отражено в доктрине безопасности страны. Об этом рассказал ФАН профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.

Ранее стало известно, что зимние Олимпийские игры, которые начнутся в Китае 4 февраля 2022 года, помимо США, Великобритании, Австралии и Канады, будет бойкотировать Япония, мотивируя демарш нарушением прав человека в КНР. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио не планирует отправлять в Пекин официальную правительственную делегацию.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов напомнил, что японские спортсмены, несмотря на официальную позицию властей, в Китай едут, но выступать будут без флага страны. Он также обратил внимание, что подобная практика была опробована 42 года назад во время Олимпийских игр в Москве в 1980 году государствами, противостоящими нашей стране.

«Официальная позиция Японии объясняется ее представителями тем, что власти этой страны солидарны во взглядах со странами, которые декларируют свою озабоченность нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также подавление свобод прочих меньшинств в стране. Но прежде всего это знак солидарности властей Японии с США, противостояние которых с Россией, а также ее союзником, Китаем, стало особенно остро», — пояснил ученый.

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Собеседник ФАН добавил, что, по его мнению, пространства для самостоятельной политической игры у Токио не осталось, при этом значение военного сотрудничества Японии с другими странами определяется ценностными подходами и единством взглядов с Соединенными Штатами.

«Сделать заявление, в чем-то не совпадающее с линией Вашингтона, Токио могло бы только в случае явного ущемления своих прав. Подобное наблюдалось в период нефтяных шоков семидесятых годов, а также при обсуждении в международном пространстве иранской проблемы. Примечательно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ поступал вопреки советам американцев и в отношениях с Россией, когда чувствовал, что диалог для его страны важнее, чем намеренное создание кризиса в переговорах. В данной ситуации явных причин для «бунта» японской администрации против своих американских партнеров нет», — заметил доктор исторических наук.

Дмитрий Стрельцов подчеркнул, что в настоящее время кабинет министров Японии выраженный проамериканский: неожиданностей во внешней политике Токио ждать не приходится. К тому же в Японии существует общий традиционный взгляд на своего большого соседа — «Китай — это враг!». Это даже записано в японской военной доктрине. Эксперт обратил внимание: японцы, по его словам, убеждены, что китайцы хотят захватить их страну. С 2013 года эта позиция зафиксирована в государственных документах Страны восходящего солнца официально. Именно поэтому Токио крепит отношения с кем угодно, но только не с Пекином. Потепления отношений между Токио и Пекином в ближайшее время ждать не приходится.

Ранее ФАН раскрыл причины конфликта на киргизско-таджикской границе. Боевое столкновение погранслужб двух стран с применением автоматического стрелкового орудия и минометов, возможно, не последнее, так как причин противостояния много и они глубоки.