Ливийский парламент обсудил дорожную карту и формирование нового правительства

Тобрук, 31 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех объявил о начале приема документов от кандидатов на пост премьер-министра.

В ходе сегодняшнего заседания парламента, на котором депутаты заслушали брифинг главы Комитета по дорожной карте, он добавил, что законодательный совет начинает собирать заявки от претендентов на должность главы правительства. Салех напомнил о необходимости соблюдения ими всех объявленных ранее условий.

«После получения документов от кандидатов Комитет по дорожной карте осуществит консультации с Верховным государственным советом (ВГС). Заседание для проведения собеседования с претендентами пройдет 7 февраля, а на следующий день состоятся выборы нового премьер-министра», — добавил спикер.

Сообщений об уже поданных заявлениях в ходе сегодняшней сессии не представлено. Салех затронул также споры о сроке полномочий Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой. Согласно дорожной карте, оно утратило легитимность еще 24 декабря одновременно с несостоявшимися общенациональными выборами. Представители же Миссии Организации Объединенных Наций настаивают на том, что окончание действия временного кабмина приходится на конец июня 2022 года.

«Мы также призовем некоторых послов и советника Генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс не вмешиваться во внутренние дела страны», — отметил Агила Салех.

Со своей стороны, глава Комитета по дорожной карте Наср ад-Дин Муханна выразил в ходе представленного им брифинга предположение, что с технической точки зрения всеобщие президентские и парламентские выборы можно провести в срок от 10 месяцев до года.

«На данном этапе необходимо сильное, дисциплинированное правительство, способное работать во всех частях Ливии. Его главной задачей является обеспечение безопасности избирательного процесса», — отметил Муханна.

Кроме того, Комитет по дорожной карте представил предложения относительно определения законодательных основ политического процесса на предстоящем этапе. Так, выдвинута рекомендация внести поправки в проект конституции путем формирования специальной комиссии в составе 24 членов (по шесть человек от Палаты представителей, ВГС и Органа по разработке конституции). Парламенту и Высшему госсовету предлагается также выдвинуть по три эксперта для участия в работе комиссии. Кроме того, группа по составлению поправок может обратиться за помощью к любому, кого посчитает нужным. Окончательный проект утверждает Палата представителей.

Согласно подробностям, представленным местным СМИ членом Комитета по дорожной карте Абдель Саламом Насией, общенациональные президентские и парламентские выборы пройдут в соответствии с конституцией, утвержденной путем организации референдума. Что касается сроков, то существуют три сценария развития событий, которые зависят от успеха всенародного голосования за основной закон. В лучшем случае референдум окажется успешным с первого же раза, тогда весь период от начала работы комиссии до проведения парламентских и президентских выборов составит до 12 месяцев.

«При наиболее нежелательном сценарии, если ливийцы не одобрят конституцию на втором референдуме даже после ее очередной поправки, орган по разработке проекта конституции распускается, а Палата представителей и Высший государственный совет сформируют комитет или примут законодательную базу. Таким образом, у нас будет три процедуры, которые растянутся на самый длительный период времени, не превышающий при этом один год и четыре месяца», — сообщил Насия.

Палата представителей сформировала 21 декабря Комитет по дорожной карте в составе десяти человек с целью достижения консенсуса по конституционному пути. В настоящий момент новая дата выборов так и не утверждена.