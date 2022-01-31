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Кассовые сборы нового «Человека-паука» превысили 1,7 млрд долларов

Общество
Кассовые сборы нового «Человека-паука» превысили 1,7 млрд долларов
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 31 января. Супергеройский блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в международном прокате 1,74 млрд долларов. Такого результата картина достигла благодаря минувшим выходным, которые принесли создателям более 21 млн долларов.

Больше всего денег картина Джона Уоттса, кроме США, заработала в Британии — 120,1 млн долларов, Мексике — 74,4 млн долларов и Южной Корее — 61,5 млн долларов, пишет The Deadline. В России фильм с Томом Холландом собрал 46 млн долларов. В итоге новый «Человек-паук» стал десятым кинопроектом, достигшим отметки в миллиард долларов.

По сюжету Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы исправить прошлое. Однако во время произнесения заклинания нарушается пространственно-временной континуум и давние враги Человека-паука попадают на Землю. Кроме Холланда в картине снялись Бенедикт Камбербэтч, Зендея, Джейми Фокс, Уиллем Дефо.

Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал «Мы все мертвы» за сутки стал самым популярным на американской платформе Netflix. Первый сезон вышел на стриминге 28 января.

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