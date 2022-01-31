Виктор Сухоруков поделился эмоциями от поцелуев с Ириной Пеговой на камеру

Москва, 31 января. Звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков рассказал, как впервые поцеловался на камеру. Актер приобрел этот опыт лишь недавно на съемках сериала «Цыпленок жареный» при работе с Ириной Пеговой.

Несмотря на возраст, до этого проекта 70-летнему артисту не доводилось целоваться в кино. Сухоруков испытал положительные эмоции во время съемок первых в его карьере эпизодов с поцелуями.

«Я там целовал женщину, прекрасную актрису, поцелуи были хорошие. Правда, от них не рождаются дети, но в данном случае на камеру сгодились», — поделился актер.

По словам артиста, ему не пришлось учиться целоваться на камеру. Однако он все же испытал чувство стеснения и неловкости, когда увидел свой поцелуй с Пеговой на экране, признался Сухоруков в интервью «СтарХиту».

Весь образ актера в «Цыпленке жареном» может показаться зрителям непривычным. Артист отметил, что режиссер Елена Николаева взяла на себя смелость предложить ему роль красивого мужчины с драматической линией, страданиями и предательством.

«Узрела во мне потенциал к эротическим сценам и образу денди с толпой любовниц», — добавил Сухоруков.

Ранее Виктор Сухоруков пожаловался на зависть коллег по сцене. Именно этим актер объяснил критику в свой адрес после его увольнения из Театра имени Моссовета.