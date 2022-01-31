Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 19:18
19:17
Политика
Профессор МГИМО Стрельцов: «Япония бойкотирует Китай в угоду США»
19:16
Весь мир
Вооруженный человек открыл огонь по объекту КСИР на юго-востоке Ирана
19:13
Армия
База ВС РФ в Таджикистане в 2022 году получит 40 грузовиков «Урал-4320»
19:12
Шоу-бизнес
Илана Юрьева возмутилась шуткой о русских женщинах в сериале «И просто так»
19:11
Армия
Минобороны Канады отправит на Украину еще 60 военнослужащих
19:11
Экономика
Financial Times: Отключение от SWIFT не помешает РФ заключать сделки с партнерами
19:10
Общество
Рыбаки в Крыму начали вылавливать «сбежавших» из питомника в Сочи форель и лосося
19:10
Происшествия
Пожилого екатеринбуржца нашли мертвым после трех дней поисков
19:10
Происшествия
Директор салона связи оштрафован за раскрытие тайны телефонных звонков во Владимире
19:09
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Гудкова не пустили на территорию Грузии
Все новости

Виктор Сухоруков поделился эмоциями от поцелуев с Ириной Пеговой на камеру

  /   Обновлено: 31 января 2022 18:18
Шоу-бизнес
Виктор Сухоруков поделился эмоциями от поцелуев с Ириной Пеговой на камеру
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 31 января. Звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков рассказал, как впервые поцеловался на камеру. Актер приобрел этот опыт лишь недавно на съемках сериала «Цыпленок жареный» при работе с Ириной Пеговой.

Несмотря на возраст, до этого проекта 70-летнему артисту не доводилось целоваться в кино. Сухоруков испытал положительные эмоции во время съемок первых в его карьере эпизодов с поцелуями.

«Я там целовал женщину, прекрасную актрису, поцелуи были хорошие. Правда, от них не рождаются дети, но в данном случае на камеру сгодились», — поделился актер.

По словам артиста, ему не пришлось учиться целоваться на камеру. Однако он все же испытал чувство стеснения и неловкости, когда увидел свой поцелуй с Пеговой на экране, признался Сухоруков в интервью «СтарХиту».

Весь образ актера в «Цыпленке жареном» может показаться зрителям непривычным. Артист отметил, что режиссер Елена Николаева взяла на себя смелость предложить ему роль красивого мужчины с драматической линией, страданиями и предательством.

«Узрела во мне потенциал к эротическим сценам и образу денди с толпой любовниц», — добавил Сухоруков.

Ранее Виктор Сухоруков пожаловался на зависть коллег по сцене. Именно этим актер объяснил критику в свой адрес после его увольнения из Театра имени Моссовета.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Виктор Сухоруков поделился эмоциями от поцелуев с Ириной Пеговой на камеру
сухоруков Пегова цыпленок жареный
Комментировать