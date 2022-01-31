Балканский ответ на украинский вопрос: политолог Гаспарян объяснил неожиданную позицию Хорватии

Буквально на днях президент Хорватии Зоран Миланович высказал свои соображения по поводу событий на Украине. Ранее он же заявил, что власти балканской страны в случае обострения ситуации на берегах Днепра отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.

«Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно. Они ничего не получили от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды. Говорю это не чтобы кого-то обидеть. Не являюсь ни недругом Украины, ни другом России. То, что они — коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», — цитирует Милановича РИА Новости.

Чтобы понять, что послужило причиной столь резких слов хорватского президента, ФАН связался с политологом и публицистом Арменом Гаспаряном, который поделился мыслями по поводу подобного «неповиновения» Милановича тем, кто подогревает тренд о «воинственных» намерениях Кремля.

instagram.com / @asgasparyan

«Никому Киев не интересен! Он может сколько угодно называть себя «Европой», «центром мироздания», но по факту он никому не интересен. Все же прекрасно понимают, что может последовать в случае любого рода военного конфликта. Поэтому со стороны Милановича и последовали такого рода заявления», — констатировал журналист.

Полностью Старый Свет еще не одумался, однако, по мнению Гаспаряна, первые шаги к этому уже делаются:

«Германия отказалась поставлять вооружения, Хорватия все сказала».

На Украине же не перестает бродить слух, что такие решения ведущих европейских политиков вызваны в первую очередь их «ангажированностью Кремлем».

«На Украине много чего говорят! С политической точки зрения обсуждать этот поток сознания абсолютно бессмысленно! Что обсуждать? То, что у них выходит [экс-министр МВД Украины] Арсен Аваков и говорит: «У нас самая профессиональная армия в Европе!» Следом выходит [экс-президент страны Петр] Порошенко и говорит: «У нас нет армии вообще! [Президент Украины] Владимир Зеленский все развалил!» Вы собираетесь это все обсуждать?» — заключил Армен Гаспарян.

Таким образом, широко распиаренный украинский лозунг «Весь мир с нами!», по мнению собеседника, не имеет отношения к реальности.

Ранее Гаспарян сравнил власти Украины с «вампирами». Он высказал мнение, что правительство страны «питается» кризисами.