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Юрист Зорин рассказал о нюансах получения «Арктического гектара»

  /   Обновлено: 31 января 2022 18:35
Экономика
Юрист Зорин рассказал о нюансах получения «Арктического гектара»
arctic-russia.ru

Санкт-Петербург, 31 января. Россияне с 1 февраля смогут принять участие в программе «Арктический гектар» по аналогии с той, что ранее была запущена на Дальнем Востоке. Кандидат юридических наук, адвокат Александр Зорин рассказал в эфире медиацентра «Патриот» о нюансах оформления земельных участков в Арктике.

По его словам, «Арктический гектар» имеет ряд плюсов относительно дальневосточного. Во-первых — это транспортная инфраструктура, поскольку добраться до Архангельска или Мурманска гораздо легче, чем до Дальнего Востока.

«Потом, в течение года, до 1 февраля, приоритетное право отдавалось местным жителям, отцы и деды которых проживают на этой территории. То есть, был приоритет, и они выбирали», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что заявки на «арктический гектар» подаются через МФЦ, поэтому желающим получить землю нужно иметь электронную подпись, если заявление будет оформляться дистанционно. По словам Зорина, власти устранили проблему, когда участки раздавались фактически в чистом поле. Поэтому в Арктике территории будут присоединять к городам, отметил юрист.

Президент РФ Владимир Путин летом прошлого года подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону. За первые шесть дней после начала приема заявлений желание оформить землю в Арктике изъявили около 2 тысяч граждан.

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