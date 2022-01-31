Россия активно занялась обновлением своего научно-исследовательского флота

31 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах по качественному обновлению отечественного научно-исследовательского флота. Кабмин готов за четыре года выделить на эти цели более 23 млрд рублей.

На совещании с вице-премьерами глава правительства напомнил, что в 2020 году было направлено порядка 28 млрд рублей на создание двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания.

«Их строительство планируется завершить в течение трех лет», — уточнил Мишустин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он упомянул о выделении из бюджета 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна, с помощью которого отечественные ученые смогут проводить самый широкий спектр исследований в Мировом океане — от подводных до метеорологических.

Выделение средств на создание нового современного исследовательского крупнотонажника Минфин одобрил еще в декабре 2021 года. По оценке Мишустина, «такие современные исследовательские суда значительно повысят конкурентоспособность отечественного научного флота, улучшат условия работы ученых и обеспечат дополнительную загрузку российских судостроительных верфей».

В свое время советский флот научно-исследовательских судов являлся едва ли не самым многочисленным в мире. Он включал в себя самые разные единицы — от маленькой немагнитной шхуны «Заря», предназначенной для изучения магнитного поля Земли, и до гигантского (водоизмещение свыше 45 тыс. тонн) научно-исследовательского судна «Космонавт Юрий Гагарин», специализировавшегося на управлении полетами космических аппаратов. Некоторые названия советских научно-исследовательских судов, таких как являющегося сейчас плавмузеем в Калининграде «Витязя» или «Северянки», переоборудованной из боевой подлодки в «ныряющего исследователя», стали по-настоящему легендарными.

К сожалению, распад СССР нанес по отечественному флоту научно-исследовательских судов жесточайший удар. Множество «плавучих лабораторий» оказалось продано, списано в металлолом, а то и просто брошено догнивать на портовых «задворках». Тем же единицам, что все же сохранились под российским флагом после 1991 года, частенько приходилось вместо работы по научному профилю тем или иным способом «зашибать деньгу». Так, например, научно-исследовательскому судну «Академик Мстислав Келдыш» по контракту, заключенному с американской стороной, пришлось участвовать в съемках голливудского блокбастера 1997 года «Титаник», а «Академик Иоффе», согласно условиях фрахта, совершал круизы с туристами на борту.

К счастью, эти печальные реалии все больше отступают в прошлое. Руководство РФ взялось за активное возрождение отечественного флота научно-исследовательских судов, что можно только приветствовать.