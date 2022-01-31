Parlamentni listy: США следует отказаться от членства Украины в НАТО ради мира с Россией

Прага, 31 января. Соединенным Штатам и другим странам НАТО следует принять позицию России и отказаться от членства Украины в военно-политическом блоке, уверен чешский эксперт по безопасности Давид Богбот.

В интервью изданию Parlamentni listy он обратил внимание, что в настоящее время ситуация на международной арене остается крайне напряженной, а гипотетический конфликт между Киевом и Москвой может вылиться в новую мировую войну.

При этом технологическое оснащение российской армии нисколько не уступает войскам НАТО, а подготовлены солдаты ВС РФ намного лучше, убежден Богбот. Соответственно, Вашингтону следует постараться избежать обострения обстановки с Москвой, которая предложила мирный диалог.

«Мы не должны забывать, что Россия стояла бы на стороне справедливости», — заявил Богбот.

Кроме того, добавил эксперт, требования главы РФ Владимира Путина о нерасширении НАТО на восток совершенно обоснованы. Членство Украины в Североатлантическом альянсе представляет риск для безопасности России.

Москва не раз опровергала распространенные в западной прессе заявления о «вторжении РФ». Россия не собирается ни на кого нападать и никому не угрожает. Войска ВС РФ передвигаются исключительно по территории страны в рамках обеспечения безопасности.

Ранее бывший генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил, что Россия и западные государства не хотят начинать вооруженный конфликт, передает телеканал «360».